Baia, la nuova stazione del mare e delle terme

Il cantiere riaperto questa mattina

Finalmente riapre il cantiere per il completamento dei lavori della nuova stazione Circumflegrea di Baia. Superato un contenzioso giudiziario durato più di dieci anni.

Il cantiere è stato inaugurato questa mattina, presenti il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, il sindaco di Bacoli Josi della Ragione, il presidente della commissione trasporti, Luca Cascone, l’assessore Bruno Discepolo, il presidente EAV, Umberto de Gregorio.

Una rivoluzione per pendolari e turisti. Entro l’estate del 2024, stando alle promesse, si potrà raggiungere il parco archeologico dei Campi Flegrei in mezz’ora di treno da Napoli. Gli interventi sono di due tipi: completamento e ammodernamento: bisognerà adeguare accessi, percorsi interni, sicurezza e tecnologia. Fondi stanziati: oltre 28 milioni di euro. Attuatore del progetto: l’Eav. Un investimento che si inserisce nella serie di interventi finanziati per implementare le infrastrutture dell’area flegrea, dalla cumana al Porto di Pozzuoli.

Umberto De Gregorio e Josi Della Ragione

“Questa mattina abbiamo scritto una pagina di storia dal valore epocale. Abbiamo dimostrato che nulla è impossibile, se lo si vuole davvero. E ne siamo commossi. È tutto vero. Insieme, possiamo tutto. Un passo alla volta – ha sottolineato il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione – Un sogno atteso da più di 30 anni. Dedico questa giornata a tutti i miei coetanei, a tutte le decine di migliaia di bacolesi sparsi nel mondo, che sono stati costretti ad emigrare – ha aggiunto il sindaco di Bacoli – A scappare via da Bacoli, perché questa città non era capace di offrirgli un’opportunità di lavoro. Perché questa terra non riusciva a valorizzare il suo enorme patrimonio culturale. Dedico questa mattinata storia a tutti i figli di Bacoli, impossibilitati a restare nella propria terra perché il turismo continuava ad essere una parola vuota. Senza alcuna concreta presa sulla vita delle persone, sullo sviluppo economico reale del paese. Stiamo voltando pagina“.

