Ercolano festeggia i 150 anni di Caruso

Il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano celebrerà il grande artista napoletano nel 150° anniversario della nascita

La Fondazione C.I.V.E.S/MAV di Ercolano con il sostegno della Regione Campania, in collaborazione con la SCABEC e la FILM Commission regionale omaggiano, in occasione del centenario della sua morte, l’indimenticato tenore napoletano Enrico Caruso proiettando, Sabato 25 febbraio (giorno della nascita del tenore) e domenica 26 febbraio 2023, al Museo Archeologico Virtuale di Ercolano i due film prodotti su di lui: L’eterno e il docu-film Caruso la mia Napoli.

La proiezione dei film avverrà durante l’apertura del museo ed il costo della visione è compreso nel biglietto d’ingresso.

In riferimento all’evento, Luigi Vicinanza, Presidente della Fondazione CIVES/MAV di Ercolano, produttrice dei film, spiega:

“Per il centenario della morte di Enrico Caruso, il cittadino della Campania più noto al mondo, il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha voluto che tutti gli Enti e i Siti culturali della Campania, nello sviluppo dei loro programmi, avessero un riferimento forte e chiaro alla storia del grande tenore napoletano e il MAV con i suoi film, prodotti per l’occasione, ha avuto senza dubbio un ruolo di primaria importanza nel raccontare e far conoscere la vita di Enrico Caruso che è la prima popstar globale in quanto rompe con la tradizione lirica ottocentesca italiana e dunque mondiale per affermare un genere canoro che scandalizza i tradizionalisti dell’epoca.

Al San Carlo non fu fischiato ma non piacque a quell’aristocrazia che considerava il teatro tempio dell’élite partenopea.

Come poteva un figlio del popolo – (Caruso era figlio di un fabbro) – essere considerato un grande interprete?

Enrico va in America, immigrato tra gli immigrati.

Eroe grandioso e tragico.

Usa tutte le tecniche allora consentite per diffondere e rendere ancor più popolare la lirica: incide dischi, gira film.

È il primo in assoluto a farlo.

Accumula una fortuna che in parte impiega per sostenere i più svantaggiati sia tra gli italiani d’America che tra quelli di Napoli.

Un personaggio così non poteva non essere raccontato con una produzione del MAV, il museo digitale tra i più all’avanguardia oggi in Italia.

Due film destinati a durare che celebrano nel modo migliore i 150 anni della nascita di Enrico Caruso, avvenuta il 25 febbraio 1873.”

-I FILM-

L’eterno

di Giovanni Pelliccia

Cortometraggio (durata 12 minuti circa)

Sorrento, 31 luglio 1921 – Enrico Caruso è seduto sulla sua poltrona nella suite dell’hotel Excelsior Vittoria a Sorrento: ordina un caffè mentre guarda il mare e odora un limone.

Quel frutto lo porterà in un transfer premorte (il decesso avverrà due giorni dopo, il 2 agosto), nel corso del quale affronterà i punti salienti della sua vita rivisti con gli occhi del cuore e con i sentimenti.

Il grande tenore – interpretato da Gianluca Terranova– incontrerà in questo spazio non spazio, in questo tempo non tempo, le persone più care della sua vita, a cominciare dalla madre, in un viaggio fatto di sensazioni, inquietudine, amore e poesia.

Caruso la mia Napoli

di Giovanni Pelliccia

Docu-film (durata 50 minuti)

Un viaggio nei luoghi più importanti della vita giovanile del grande Enrico Caruso alla scoperta della sua Napoli, attraverso le parole del tenore Gianluca Terranova e del giornalista Luigi Vicinanza, Presidente del MAV di Ercolano, nel corso di uno street talk tra le vie della città partenopea.

Un docu-film che visiona le tante sfaccettature della città partenopea abbinate a quelle dell’artista in un linguaggio veloce, moderno e dinamico che come un nastro ricco di colori e di sentimenti si fonde con il caleidoscopio dell’anima e della cultura del grande Caruso tra le mura, le vie e i profumi di Napoli.

L’autorevole partecipazione di Dinko Fabris, direttore dell’Area Ricerca e Comunicazione del Teatro San Carlo di Napoli e di Daniela del Monaco, docente di canto presso il Conservatorio di Napoli San Pietro a Majella rendono ancor più interessante l’analisi della figura del grande Caruso.

-Il MAV Museo Archeologico Virtuale di Ercolano-

Intanto al MAV di Ercolano è ripartita la MAV School Experience, l’iniziativa che, dedicata alle scuole, attraverso visite guidate, laboratori didattici, offerte personalizzate e tour virtuali intende trasformare le sale museali in aree di scavo, in cucine di altri tempi e in officine tecnologiche, grazie alla magia del MAV 5.0, l’ultima versione del Museo Archeologico Virtuale che, ricca di nuovi contenuti, con tecnologie digitali per la prima volta sperimentate nel campo museale, rivoluziona l’esperienza di visita, mettendo al centro la curiosità del visitatore e dei piccoli esploratori.

Per maggiori informazioni sui percorsi, sui laboratori didattici e sugli itinerari che coinvolgono didatticamente i due Musei, il MAV di Ercolano e il Museo del Parco del Vesuvio, è consigliabile consultare:

Sito Web: http://www.museomav.it

E-mail: [email protected]

Tel.: +39 081-7323984

WhatsApp: +39 327-6399019

Continua così nella bellezza e nell’inclusione la narrazione culturale del MAV/il Museo Archeologico Virtuale di Ercolano che, a poche centinaia di metri dagli scavi archeologici dell’antica Herculaneum, rappresenta un centro di cultura e di tecnologia applicata ai Beni Culturali e alla comunicazione tra i più all’avanguardia in Italia, grazie alla magia tecnologica dell’ultima versione MAV 5.0 – Virtual multiReality, la più avanzata di sempre che, da ottobre 2019, ha rivoluzionato radicalmente il modo di vivere l’esperienza conoscitiva del viaggio virtuale nella vita e nello splendore delle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, per meglio comprenderne il passato e la bellezza in un viaggio propedeutico alla visita ai siti archeologici en plein air del territorio campano.

La fruizione del museo MAV, grazie sempre all’iniziativa Il MAV in esclusiva per te, tramite prenotazione dedicata, potrà sempre avvenire in esclusiva per gruppi organizzati di massimo 20 persone, ad un costo d’ingresso speciale, dal mercoledì alla domenica, con la sola raccomandazione di scaglionare le visite ogni ora.

L’area aperta al pubblico sarà il percorso museale, la sala per la visione del film in 3D sull’eruzione del Vesuvio, l’installazione olografica della Sirena digitale e nei giorni del 25 e 26 febbraio 2023, per il 150° anniversario della nascita di Enrico Caruso, il Teatro, per la proiezione dei due film sul tenore napoletano, L’eterno e Caruso la mia Napoli.

Prosegue poi, con successo, l’iniziativa destinata ai giovani e ai visitatori più affezionati, Il MAV tutto l’anno che, attraverso l’acquisto della MAVCARD, consentirà di visitare il Museo e le mostre temporanee ogni volta che lo si desidera ad un costo dedicato per un anno dal momento dell’acquisto:

MAVCARD under 25 Euro 10,00

MAVCARD over 25. Euro 12,00

MAVCARD Family Euro 10,00 (minimo 2 card)

Giorni e orari di apertura del MAV

Il Museo sarà aperto, secondo le disposizioni, dal mercoledì alla domenica dalle ore 10:00 alle ore 16:00 (ultimo ingresso).

È obbligatorio effettuare la prenotazione e acquistare il biglietto on line a questo link: https://www.museomav.it/prodotto/ticket-mav/

Costo del biglietto d’ingresso

Euro 10,00 adulto

Euro 8,00 under 18

Gratuito bambini fino ai 6 anni d’età

Per tutte le informazioni sul piano di accesso al museo si può consultare la pagina al link: https://www.museomav.it/piano-di-accesso/

Tutte le informazioni per la visita si trovano a questo link: https://www.museomav.it/visita/

