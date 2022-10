Trasporti: linea 1 Metrò Napoli, circolazione ferma

Guasto su sistema di telecomunicazioni terra

E’ ferma la circolazione lungo la linea 1 della metropolitana di Napoli. Anm informa che la scorsa notte, alle ore 1:00, si è verificato un guasto sul sistema di telecomunicazioni terra – treno della linea 1, ovvero il sistema che consente tutte le comunicazione e le disposizioni relative alla gestione dell’esercizio in galleria tra il Posto di Centrale Operativo e i treni in servizio. I tecnici stanno lavorando per risolvere il guasto. Fino al ripristino del sistema la circolazione rimarrà ferma. Per consentire lo spostamento dei viaggiatori è stata istituita la linea 664 sulla tratta Scampia-Frullone-Chiaiano-Dante