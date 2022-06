Trasformisti: Lady Mastella e Luigi di Maio alleati a Somma Vesuviana, stasera insieme sul palco

Sostengono il candidato sindaco Di Sarno

A Somma Vesuviana il Movimento 5 Stelle si è alleato con Clemente Mastella a sostegno del sindaco uscente Salvatore di Sarno. Stasera la campagna elettorale è stata chiusa ‘unitariamente’ dalla senatrice Sandra Lonardo Mastella e dal ministro degli esteri Luigi Di Maio. Entrambi sullo stesso palco per sancire l’ennesimo atto trasformistico. “Sono contenta di essere qui sul palco con il ministro Di Maio, perchè quando si è con persone perbene non esistono le cose ibride e noi non precludiamo il dialogo con nessuno” – ha dichiarato la senatrice Mastella.

A sostegno del sindaco uscente, ricandidatosi alla fascia tricolore, ci sono sette liste, tra le quali il Movimento 5 stelle e la civica “Somma al centro” sostenuta da Lonardo. “Lo dico a Di Maio e a chi come lui è al Governo – ha aggiunto la senatrice, moglie del sindaco di Benevento Clemente Mastella – basta con le liste fatte nelle sedi politiche, ci vuole il protagonismo della gente, bisogna puntare sulle preferenze”. Lonardo, infine, ha sottolineato che voterà “si ai cinque referendum”. “Non auguro a nessuno quello che ho passato io – ha concluso – la legge Severino andrebbe abolita subito“.

Dunque, il Movimento 5 Stelle è diventato il movimento delle mille sorprese e del trasformismo. L’alleanza dei grillini con Clemente Mastella a Somma Vesuviana è una notizia che ti ascia a bocca aperta anche se non meraviglia l’atteggiamento tipicamente democristiano di Di Maio. Un genio dell’incoerenza che ha prima promesso di aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno per conquistare la poltrona facendo poi tutto il contrario pur di rimanerci attaccato.

Ciro Crescentini