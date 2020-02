Suppletive Senato Napoli, alle 19 affluenza al 7,29%: un messaggio di delegittimazione politica per i partiti e le istituzioni

Una triste pagina per la democrazia

Affluenza bassissima alle 19 per le suppletive di Napoli. Sono il 7,29% gli aventi diritto che alle 19 si sono recati alle urne per votare alle suppletive per il Collegio Campania 7 del Senato: 26.057 su 357.299. I seggi resteranno aperti fino alle 23. Altro che “laboratorio Napoli”. I napoletani si allontanano dalla partecipazione. Una messaggio di delegittimazione politica per tutte le forze politiche e le istituzioni locali. Un triste giornata per la democrazia.