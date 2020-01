Suppletive, Napoli: M5s è unito, tutti con il giovane ingegnere Napolitano

Smentite fantasiose ricostruzioni giornalistiche riguardanti accordi in favore del candidato di de Magistris e De Luca

Il Movimento 5 Stelle è unito e appoggerà senza tentennamenti il giovane ingegnere Luigi Napolitano(nella foto in basso) candidato al collegio uninominale Campania 7 del Senato. Napolitano ha raccolto più voti alle parlamentarie, la selezione online promossa dal Movimento. “Tutti scenderanno in campo per sostenere Luigi Napolitano, il nostro candidato al collegio Campania 7. Un collegio importante. Roberto Fico, Luigi di Maio, il ministro Vincenzo Spadafora, parlamentari, consiglieri regionali, consiglieri comunali, consiglieri di municipalità parteciperanno alle iniziative che saranno promosse nei prossimi giorni sui territori interessati al voto – sottolineano fonti parlamentari autorevoli del M5s – Un impegno elettorale importantissimo. Non ci interessano accordicchi, ammucchiate o altro. Sulla scheda gli elettori del Collegio 7 troveranno il simbolo del Movimento. Gli altri, invece, si nasconderanno dietro una lista civica”. E non solo. Le stesse fonti evidenziano che nelle prossime ore, il presidente della Camera, Roberto Fico assumerà una posizione netta e inequivocabile in favore della candidatura di Napolitano, smentendo fantasiose ricostruzioni giornalistiche riguardanti accordi e desistenze per sostenere Sandro Ruotolo, il candidato del sindaco di Napoli Luigi de Magistris e del governatore della Campania Vincenzo De Luca