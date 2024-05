Il Ministro Fitto incontra il sindaco Manfredi e annuncia: “Nei prossimi giorni la firma dell’accordo per Bagnoli. Stanziati 1,2 miliardi di euro”

Il primo cittadino partenopeo: “tra poco vedrete l’apertura dei cantieri”

Nei prossimi giorni sarà sottoscritto un accordo per il recupero e il rilancio dell’area ex Italsider di Bagnoli. Lo ha annunciato il ministro per gli Affari europei, Raffaele Fitto, arrivato oggi pomeriggio Napoli per incontrare il commissario straordinario-sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.



“Nei prossimi giorni – sottolinea Fitto – la presidente del Consiglio, Meloni, sottoscriverà con il commissario l’accordo previsto dalla riforma della politica di coesione”. 1,2 miliardi di euro per Bagnoli con stanziamenti fino al 2029 e la definizione di un cronoprogramma. “Sono tutti fondi del governo non c’è il minimo dubbio – ha evidenziato Fitto – Sono fondi nazionali del bilancio dello Stato”. Il ministro non vuole alimentare la polemica con il presidente della Regione, Vincenzo De Luca. In ballo c’è anche l’attribuzione alla Campania dei Fondi di sviluppo e coesione.

“Non posso dare una data né per la Sardegna, né per la Puglia, né per la Campania, né per la Sicilia. Stiamo lavorando e nei prossimi giorni avremo probabilmente delle date per queste regioni, se ci sarà un avanzamento. Lo verificheremo nel corso del lavoro che stiamo portando avanti”. Così il ministro Fitto, ha risposto ai giornalisti che chiedevano se fosse possibile indicare una data per la firma dell’accordo di coesione con la Regione Campania.



Fitto ha ricordato che “sono in atto dei tavoli con tutte le Regioni e abbiamo sottoscritto accordi con 17 Regioni. Io comprenderei le domande, le preoccupazioni e gli approcci se fosse il contrario”. Fitto ha spiegato che “la differenza tra le Regioni che ancora devono sottoscrivere e le altre regioni è anche nel fatto che la Sardegna ha votato per le regionali e quindi per alcuni mesi ci siamo fermati completamente, e il lavoro deve essere ripreso. Le altre regioni, le più grandi regioni del Sud, Sicilia, Puglia, Campania, hanno una caratteristica: avere un’importante mole di risorse assegnate e quindi complessivamente abbiamo la possibilità e la necessità di fare una verifica dello stato dell’arte della programmazione 2014-2020”.

Il sindaco Manfredi, nel ringraziare il ministro per essere venuto “fisicamente” a vedere l’area, ha sottolineato che “tra poco vedrete l’apertura dei cantieri per le bonifiche del Parco urbano, l’avanzamento dei lavori del Parco dello sport, per le infrastrutture idrauliche che non coinvolgono solo il Sin di Bagnoli, ma 350mila abitanti”. Nel corso dell’incontro, è stata verificata concretamente – ha riferito Manfredi – “la cantierabilità entro fine anno di tutti gli interventi previsti e abbiamo discusso punti che vanno necessariamente approfonditi dal punto di vista tecnico”.



Rispetto ai rapporti con la Regione Campania, Manfredi ha affermato: “Credo che dobbiamo avere sempre un comportamento costruttivo, l’ho detto dal primo giorno. Penso che dobbiamo lavorare nell’interesse dei cittadini. Io sono commissario di governo e rispondo a un rapporto con il Governo, ma sono anche il sindaco di Napoli e devo tutelare gli interessi dei napoletani e del territorio”.

CiCre