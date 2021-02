Scuola, denuncia No Dad: “Fake news su chiusura Superiori in Campania”

Il coordinamento Scuole Aperte: “Quasi tutte le testate locali e regionali riportano la notizia delle secondarie di secondo grado in didattica a distanza da lunedì, notizia non allineata alla norma stabilita dal Dpcm del 14 gennaio 2021”

Nemmeno era stata firmata l’ordinanza del ministro della Salute, per spedire la regione in zona arancione, che già era “partita la strategia della confusione che purtroppo contraddistingue tutto ciò che riguarda le scuole in Campania negli ultimi mesi”. A denunciarlo è il Coordinamento Scuole Aperte Campania.

“Quasi tutte le testate locali e regionali – spiegano i No Dad – riportano la notizia delle scuole superiori in Dad da lunedì, notizia non allineata alla norma stabilita dal Dpcm del 14 gennaio 2021. Il Dpcm pubblicato in gazzetta ufficiale è chiaro al riguardo: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/15/21A00221/sg”. E quindi “le scuole superiori sono in Dad al 100% insieme a seconda e terza media solo ed esclusivamente nel caso in cui venga decretata la zona rossa tramite certificazione di Rt”.