Scelti i capolista di ‘Terra’ lista ammucchiata di Insurgencia ed ex vendoliani

De Magistris avrebbe preso le distanze

Scelti i candidati che guideranno di Terra, la lista-ammucchiata composta da Rifondazione Comunista, Sinistra Italiana, Comunisti italiani e Insurgencia, centro sociale “governista”. Individuati due “copresidenti”: Luca Saltalamacchia, avvocato impegnato in alcune associazioni ecologiste e Stefania Fanelli, una consigliera comunale di Marano, pupilla dell’ex sindaco Mauro Bertini. I nomi e il progetto non avrebbero suscitato particolari entusiasmi tra i militanti. Significativa la scarsa partecipazione alle assemblee di costituzione. All’ultima adunata a San Giovanni a Teduccio hanno partecipato meno di 40 persone.

Stefania Fanelli(a destra nella foto)

Terra è stata proposta e sarà sostenuta da ex burocrati di partito e di sindacato, soliti personaggi, gerarchetti di apparato buoni per tutte le stagioni, espressione di un obsoleto ceto politico complice dello sfascio politico ed economico avvenuto in Campania negli ultimi 20 anni. Un ceto consociativo che non ha assunto particolari iniziative per tutelare l’ambiente nella regione. “Terra” probabilmente raccoglierà una percentuale di voti da prefisso telefonico.

I promotori della lista della “sinistra ambientalista” sono rimasti sostanzialmente soli dopo il No alla candidatura arrivati dall’ex parlamentare Isaia Sales, la senatrice Paola Nugnes, l’assessore comunale all’ambiente Raffaele del Giudice. Il progetto del cosiddetto “Quarto Polo” si è trasformando in un flop. Anche il sindaco Luigi de Magistris ha preso le distanze dalla lista. Evidentemente ha prevalso la preoccupazione di incassare un risultato elettorale molto negativo. E Non solo. Stando ad alcune indiscrezioni trapelate dal Palazzo, la fascia tricolore partenopea avrebbe stretto un “patto di non belligeranza” con i vertici nazionali del Partito Democratico in merito alla candidatura di Vincenzo De Luca. L’ex Pm sarebbe alla ricerca di un incarico di spessore nazionale.

CiCre