Scafatese inarrestabile, travolge la Virtus Avellino 6-0

Allo Stadio “Renzulli” di Serino i giallobleu superano la capolista del Girone B del campionato di calcio d’Eccellenza

Scafatese inarrestabile, domina il campo e travolge la Virtus Avellino con un 6–0. Gli aggettivi non bastano per descrivere la prestazione dei giallobleu, che superano la capolista del Girone B del campionato di calcio d’Eccellenza. Oltretutto, senza Pagano, Panico e Cavaliere.

Il 4–3–3 di mister Muro funziona alla perfezione: Solombrino in porta, Gautieri e Masullo sulle fasce, Esposito e Trezza al centro, Visconti, Canale e Pietroluongo a centrocampo, Labriola, Tedesco e Cinque in attacco.

La Virtus Avellino si affida al tridente Cozzolino–De Maio–Modano e al veterano Alleruzzo, ma non riesce a contrastare la forza degli ospiti. Al 15‘ arriva il primo gol: Tedesco colpisce il palo e Labriola ribadisce in rete. Dopodiché, al 19‘ Cinque raddoppia di testa su cross di Masullo. Successivamente, al 36‘ Tedesco trasforma un rigore procurato da Cinque. Inoltre, al 43‘ Labriola sigla la sua doppietta su assist di Cinque. Prima del riposo, però, Solombrino si fa male ed esce in barella.

La Scafatese non si distrae e domina il secondo tempo con una tripletta di Gianmarco Tedesco. Il primo gol arriva al 47‘ con una giocata spettacolare: il Puma controlla il pallone in volo, salta un avversario e fulmina il portiere. Poi, al 59‘ Tedesco trasforma il secondo rigore della partita e completa la sua tripletta. Infine, la Scafatese offre una delle sue migliori prestazioni e si porta in testa alla classifica, almeno per una notte. Tedesco è anche il capocannoniere del campionato.

TABELLINO

21 Ottobre 2023, Stadio Renzulli di Serino

VIRTUS AVELLINO: Landi, Capaldo, Laurent, Cucciniello Carmine (57′ Corcione), Lippiello, Bravaccini (77′ Lombardi), Alleruzzo (57′ Nappi), Carandente, Cozzolino, De Maio (70′ Cucciniello Alessandro), Modano (57′ Ripoli).

A disposizione: Parisi, Nappi, Corcione, Lombardi, De Maio, Ripoli, Cucciniello Alessandro, Vassilliadis, Lahfidi.

All: Roberto Filarmonico

SCAFATESE: Solombrino (45′ Martoriello), Visconti 03, Masullo, Canale (65′ Salvatore), Esposito, Trezza, Gautieri, Pietroluongo, Cinque (45′ Viscovich), Tedesco (70′ Ferraro), Labriola (78′ Angelino).

A disposizione: Martoriello, Angelino, Viscovich, Verrone, Gargalini, Siciliano, Ferraro. Arciello, Salvatore

All: Ciro Muro

RETI: 15′ Labriola, 19′ Cinque, 26′ Tedesco (rig), 43′ Labriola, 47′ Tedesco, 59′ Tedesco (rig)

Arbitro: Marco Castello di Ercolano

Assistenti: Julian Giunta di Ercolano e Mario Meo di Nola

Note: Ammoniti: Alleruzzo (V), Corcione (V). Calci d’angolo: 7-4.