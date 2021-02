Sant’Agnello, sindaco denunciato per la scuola chiusa

Iniziativa di un genitore contro il primo cittadino Sagristani, per lo stop alle lezioni in presenza alla Agostino Gemelli

La Regione, intimorita dal Tar, affida ai sindaci e ai prefetti la missione di chiudere le scuole. Ma anche i primi cittadini hanno i loro guai. Come a Sant’Agnello, in penisola sorrentina, dove il sindaco Piergiorgio Sagristani è stato denunciato alla polizia. L’iniziativa è di un genitore, esponente del coordinamento Scuole Aperte, recatosi alla questura di Napoli. Nell’atto, si ipotizzano i reati di interruzione di pubblico servizio, abuso d’ufficio e inosservanza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Sagristani è nel mirino per la chiusura della scuola Agostino Gemelli fino al 28 febbraio. Secondo il denunciante, il provvedimento sarebbe arbitrario, e non terrebbe conto delle ultime indicazioni del Tar: motivare, dati alla mano, le ragioni per cui è indifferibile la didattica a distanza. La denuncia è stata trasmessa, per competenza, alla procura di Torre Annunziata.