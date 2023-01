San Felice a Cancello, sequestrata discarica abusiva di 700 metri quadri

I carabinieri hanno deferito in stato di libertà un 31enne che raccoglieva illegalmente rifiuti sul terreno di proprietà del padre

Aveva trasformato un terreno in una discarica abusiva. E’ accaduto a San Felice a Cancello, in provincia di Caserta dove un 31enne è stato deferito dai carabinieri in stato di libertà per il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.

L’uomo aveva destinato il terreno di proprietà del padre, esteso circa 700 metri quadrati, alla raccolta di metallo, plastica, pneumatici, eternit, legname, elettrodomestici e altro. L’area è stata sequestrata dai militari.