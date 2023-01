In migliaia a Roma e Torino: “fuori Alfredo Cospito dal 41 bis”

momenti di tensione con le forze dell’ordine

Manifestazioni di solidarietà per il militante anarchico Alfredo Cospito da oltre 100 giorni in sciopero della fame per protestare contro il 41 bis e l’isolamento carcerario. A Roma, alcune migliaia di persone hanno organizzato un corteo spontaneo. Non sono mancati momenti di tensione con la polizia. A Torino, alcuni manifestanti hanno incendiato alcuni cavi di un ripetitore di telefonia mobile sulla collina. I carabinieri hanno ritrovato sul posto la scritta “Fuori Cospito dal 41 bis”.