Senza Dia la Salernitana perde a Lecce per 2-0

I salentini con i gol di Krstovic e Strefezza confermano il grande inizio di stagione e conquistano i 3 punti

Senza Dia la Salernitana perde a Lecce ed esce sconfitta per 2–0 nella sfida serale della 3^ giornata di Serie A.

La squadra di D’Aversa ha confermato il suo ottimo inizio di stagione e ha conquistato i 3 punti grazie al gol di Krstovic dopo pochi minuti e al raddoppio di Strefezza su rigore nel recupero.

La Salernitana, invece, senza Dia non riesce ad impensierire la squadra salentina ben disposta in campo.

Infatti, dopo appena 6 minuti di gioco, il Lecce ha sbloccato il risultato con un’azione rapida sulla fascia destra. Gendrey ha crossato al centro e Krstovic ha anticipato la difesa avversaria, insaccando in rete con un colpo di testa. Il centravanti montenegrino ha segnato il suo secondo gol consecutivo, dopo quello realizzato contro la Fiorentina. Così, il Lecce ha preso il comando della partita e ha continuato a spingere sull’acceleratore.

Uno tra i più vivaci dei padroni di casa, è stato Banda, che ha messo in difficoltà la retroguardia della Salernitana con le sue sgroppate. Al 18‘, il giovane attaccante zambiano ha sfiorato il raddoppio con un tiro da fuori area che Ochoa ha deviato in angolo. Poi, al 30‘, Banda ha servito un assist perfetto per Krstovic, che ha staccato di testa ma ha mandato la palla alta di poco. Invece, la Salernitana faticava a creare occasioni da gol e si affidava alle giocate dei suoi uomini più esperti.

Sul finire del primo tempo, la squadra ospite ha avuto la sua prima vera chance per pareggiare. Kastanos ha lanciato Candreva con un filtrante magico e l’ex Inter si è trovato a tu per tu con Falcone. Tuttavia, il portiere del Lecce è stato bravo a chiudere lo specchio e a respingere il tiro di Candreva. Quindi, le squadre sono andate negli spogliatoi sul punteggio di 1–0 per il Lecce.

Nella ripresa, la Salernitana ha provato ad alzare il ritmo e a mettere sotto pressione il Lecce. Al 54‘, Kastanos ha provato la conclusione da lontano ma Falcone ha bloccato senza problemi. Poi, al 74‘, è arrivata l’occasione più clamorosa per gli ospiti. Jovane Cabral ha dribblato due avversari e ha scagliato un tiro potente che ha colpito il palo. Lo stesso Cabral ha impegnato Falcone poco dopo con un altro tiro da fuori area. Il Lecce, invece, si difendeva con ordine e cercava di ripartire in contropiede.

All’87‘, la Salernitana ha avuto l’ultima chance per pareggiare. Jovane Cabral si è liberato in area e ha calciato a botta sicura ma la palla è finita alta sopra la traversa. Il capoverdiano si è mangiato una chance incredibile e ha sprecato il lavoro dei suoi compagni. Nel finale, il Lecce ha chiuso i conti con un calcio di rigore. Almqvist ha tirato in porta e Cabral ha toccato la palla con la mano. L’arbitro non ha avuto dubbi e ha fischiato il penalty. Dal dischetto, Strefezza ha battuto Ochoa e ha sigillato il 2–0 per il Lecce.

Il commento del tecnico Paulo Sousa e le condizioni di Dia

Dopo la sconfitta per 2–0 sul campo del Lecce, Paulo Sousa, allenatore della Salernitana, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

“Abbiamo affrontato una squadra molto forte e aggressiva, che ci ha messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo reagito e creato delle occasioni, ma non siamo stati fortunati. I nuovi arrivati hanno bisogno di tempo per adattarsi al nostro gioco e al campionato italiano. Cabral ha mostrato buone cose in attacco, ma deve ancora migliorare sotto alcuni aspetti. Dia invece non era a disposizione per un problema al ginocchio e per dei malanni di salute. La sua situazione è nelle mani del direttore e del presidente, che sanno cosa fare. Rispetto allo scorso anno abbiamo perso due giocatori importanti come Piatek e Vilhena, ma dobbiamo lavorare con quelli che abbiamo e cercare di farli crescere“.