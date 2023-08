Pareggio e primo punto in campionato per i granata

All’Olimpico l’incontro tra Roma e Salernitana termina con le doppiette di Belotti e Candreva

1^ giornata Serie A: Roma-Salernitana 2-2

Inizia con un pareggio la nuova stagione 2023/24 della Salernitana all’Olimpico contro la Roma. Così come la scorsa stagione il campionato per i capitolini e i campani è iniziato con lo stesso incrocio tra le due squadre. Prima dell’incontro l’intero stadio rende omaggio a Carletto Mazzone.

Le formazioni

La Roma con il 3–5–2 in campo con: Rui Patricio, Mancini, Smalling (20’ st Paredes), Llorente, Kristensen (20’ st Karsdorp), Cristante, Bove (20’ st Sanches), Aouar (47’ st Pagano), Spinazzola (20’ st Zalewski), Belotti, El Shaarawy. All. Conti – perché Mourinho squalificato.

La Salernitana con il 3–4–2–1 così in campo: Ochoa, Lovato, Gyomber, Fazio, Mazzocchi (21’ st Dia), Maggiore (33’ st Legowski), Coulibaly L., Bradaric, Candreva. Kastanos (33’ st Sambia), Botheim (43’ st Coulibaly M.). All. Sousa.

L’incontro

La Roma inizia forte amministrando da subito la gara. Infatti, a circa 8 minuti dall’inizio dell’incontro Belotti va in rete ma il VAR annulla per fuorigioco. Al 17’ l’attaccante trova la conclusione vincente. Su lancio di Llorente elude la difesa avversaria e con un bel gesto tecnico insacca di sinistro alle spalle di Ochoa. Padroni di casa in vantaggio e continuano a dominare il match. Infatti, al 32’ dagli sviluppi di un calcio d’angolo Smalling colpisce di testa ma Ochoa respinge.

Il pareggio di Candreva

Al 36’ arriva il pareggio dei granata. L’azione è propiziata da Candreva. Questi offre palla a Fazio che con precisione la ripassa al compagno il quale la sposta sul piede destro e con un tiro potente gonfia la rete avversaria. Dopo il pareggio della Salernitana si affievolisce il predominio della Roma. Il primo tempo si chiude sul risultato di parità 1–1.

Il vantaggio della Salernitana

La seconda frazione di gioco è più scoppiettante. Infatti, al 4’ della ripresa Salernitana in vantaggio: cross di Bradaric per Candreva il quale, con un notevole gesto tecnico, aggancia la palla al volo, lascia Cristante sul posto e calcia a giro con un sinistro calibrato che trova l’angolo più lontano e beffa Rui Patricio. Un eurogol per l’1–2 a favore dei granata. La Roma reagisce allo svantaggio e si rende pericolosa al 33’ con un tiro di El Shaarawy che si infrange sul palo esterno.

Il pareggio di Belotti

Capitolini che restano in partita e assumono il controllo del gioco. Infatti all’82’ arriva il pareggio dei giallorossi. Su parabola da corner di Paredes, con un colpo di testa, in torsione, Belotti insacca in rete. Dopo 6’ di recupero l’incontro tra giallorossi e granata finisce 2–2. La Salernitana e la Roma conquistano, con questo pareggio, il primo punto del campionato.

Prossimo turno

Sabato 26 agosto 2023 ore 20:45 Verona-Roma

Lunedì 28 agosto 2023 ore 18:30 Salernitana-Udinese