Michel Cleis arriva a Casal Velino

Dall’Ushuaia al Pacha passando per il Modis Martini Beach Arena Summer: mercoledì esibizione dell’autore de La Mezcla

Michel Cleis è un noto dj famoso per le sue hit di successo. Per questo a Casal Velino c’è grande attesa per la sua esibizione. La pedana sea front e la musica di qualità sono l’abbinamento perfetto. Infatti, dieci giorni fa ha richiamato a sé migliaia di giovani con Ananè Vega, dj di fama internazionale. Oggi è il momento del bis.

Il Modis Music Club in collaborazione con Martini e il gruppo Perrella Distribuzione, presenta: Modis Martini Beach Arena.

Tutto è pronto per una nuova exhibition live accompagnando il tramonto con un sottofondo di note.

Dall’Ushuaia al Pacha, mercoledì 23 agosto 2023 dalle ore 22:00, Michel Cleis, si ferma alla pedana sea front a Casal Velino. Autore della hit mondiale dal titolo La Mezcla, da anni salda in classifica, il brano risuona nei club più importanti del globo. Producer di successo, è passato dall’essere un producer come molti altri, con qualche vinile all’attivo, a diventare l’artista più caldo del momento. Nato e cresciuto nella Svizzera italiana, Michel Cleis parla 5 lingue. Si è formato musicalmente ascoltando tutto: da Miles Davis e John Coltrane ai Beatles, fino al cantautorato italiano come Lucio Battisti. A dispetto di un’infanzia che lo avrebbe visto diventare panettiere, Michel diventò un praticante psicologo. Galeotto fu un incidente, avuto mentre giocava a basket e che lo costrinse a letto per 3 mesi. Compra un campionatore e da lì inizia a giocare con i dischi.

Di concerto con il Comune di Casalvelino, l’appuntamento, dalle 22:00, è free entry.

Usufruendo anche della ZTL, ci si avvarrà anche degli spazi limitrofi oltre che della spiaggia.

Informazioni e prenotazioni: Tel.: 339 250 02 07 oppure 333 760 52 40.

Dopo Cleis la programmazione non si ferma e prosegue anche a settembre: suonano Fernando Opera, Marco Corvino, Nanni Coppola, Jo Paciello, quattro veterani della consolle. A completare la proposta musicale Marco Ceraso e Kelly Cappuccio, dj di nuova generazione particolarmente talentuosi e già apprezzati.

In consolle anche il direttore artistico di quest’estate puntata zero. Il dj Gigi Squillante, grande professionista del settore. Ha raccontato con la sua musica le notti partenopee e salernitane più leggendarie, concedendosi ai club più in voga negli anni ’90. A metà del suo viaggio, la struttura registra già ottimi risultati. Merito del producer salernitano, 40 anni di esperienza alle spalle scanditi anche da grandi successi musicali e professionali. Oggi con lui è il tempo della scalata del Modis. Un nuovo ciclo, un nuovo mondo, un nuovo polo che piace tanto ai giovani ma anche agli adulti nostalgici del by night.

Centrato l’obiettivo di Stefano Di Nicuolo, Gennaro Scola, Stefano e Ivan Morinelli. Quattro giovani che hanno deciso di regalare a questa perla del Cilento un’estate da cartolina.

A riguardo, ecco cosa riferiscono gli autori:

“Per noi l’esperimento è riuscito in pieno. Tant’è che stiamo immaginando già la programmazione della prossima estate”. La formula di divertimento che mancava nel Cilento.