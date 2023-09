Dia non convocato per l’incontro di stasera tra Lecce-Salernitana

Il ds dei granata Morgan De Sanctis ieri in conferenza stampa ha chiarito le ragioni

La vicenda di Dia, il calciatore della Salernitana conteso dal Wolverhampton, ha scatenato la reazione della dirigenza salernitana. Per questo ha voluto mandare un messaggio chiaro e duro ai Wolves e al giocatore stesso.

Ieri, prima della partita di stasera contro il Lecce, si è tenuta una conferenza stampa. Nell’occasione, il ds De Sanctis ha parlato sia in inglese che in italiano per far capire a tutti il suo pensiero.

Innanzitutto, ha raccontato di aver ricevuto una telefonata giovedì notte da parte dei dirigenti del Wolverhampton. Questi gli hanno fatto un’offerta per Dia: un prestito con diritto di riscatto a cifre irrisorie.

Inoltre, nessuno dei responsabili dei Wolves ha avuto il coraggio di parlare direttamente con lui, ma si sono limitati a contattare il suo staff.

Questo atteggiamento ha infastidito la società del patron Iervolino, che ha definito il comportamento del Wolverhampton “inaccettabile e irrispettoso“.

Poi, De Sanctis si è rivolto a Dia, il quale è rimasto turbato dalla situazione e ha manifestato il desiderio di andare via dalla Salernitana.

Il ds gli ha ricordato quanto la squadra campana gli abbia dato in termini di fiducia e opportunità. Inoltre, gli ha chiesto di rispettare il contratto che lo lega alla Salernitana fino al 2026.

Ha anche espresso la speranza che Dia possa ritrovare la serenità e la motivazione per continuare a dare il suo contributo alla squadra.

Infine, De Sanctis ha annunciato che Dia non sarebbe stato convocato per la sfida di stasera contro il Lecce. Questo perché, in considerazione di quanto accaduto, non era in condizione di scendere in campo.

Inoltre, ha spiegato che il giocatore non aveva mostrato la giusta concentrazione e determinazione negli allenamenti. Quindi aveva preferito, di concerto con la Società e lo staff tecnico, di lasciarlo fuori dalla lista dei convocati.

Infine, De Sanctis ha concluso dicendo che ne lui, ne il Presidente, ne tutta la Salernitana si dimenticheranno mai di quello che ha fatto il Wolverhampton. Inoltre, si aspetta un rispetto reciproco tra le parti coinvolte nella vicenda.

La Salernitana è pronta a difendere i propri diritti sul caso Dia.

Non è da escludere la possibilità, da parte della Società campana, di valutare anche azioni legali contro il Wolverhampton. Questo perché il club inglese ha contattato direttamente il bomber, a mercato praticamente chiuso, senza informare la Salernitana, violando così le regole del mercato.