Salerno, protesta dei genitori: “Basta scuola a distanza. I nostri figli non socializzano più”

Rivendicano il ritorno delle lezioni in presenza

Sono riprese, stamattina, le mobilitazioni in diverse città per chiedere che “l’apertura delle scuole sia veramente una priorità per il Paese” . A Salerno il Comitato Scuole Aperte era presente in piazza San Francesco, davanti al liceo Tasso insieme ad una ventina di studenti e una insegnante per seguire le lezioni online dal luogo del presidio.

“Chiediamo – ha spiegato Annarita Ruggiero del Comitato – che le lezioni a scuola tornino in presenza. La Dad è stata importante ma ora i nostri figli devono tornare alla normalità . Vogliamo che i nostri figli, gli studenti di questa regione, siano uniformati alle altre realtà . I giovani non socializzano più, non hanno più una vita normale. In Campania i contagi sono tanti, con o senza scuole aperte. Allora tanto vale riprendere le attività in presenza”.