“Ridicola” vince il Premio “Over_Emergenze Teatrali 2023”

Il monologo di Annamaria Troisi si aggiudica il riconoscimento alla IV edizione della manifestazione

Ridicola di Annamaria Troisi ha vinto il Premio OVER_Emergenze Teatrali 2023. Il suo monologo è ispirato a un racconto di Dostoevskij. Oltretutto, lo ha scritto, diretto e interpretato lei stessa. Inoltre, il progetto OVER_Emergenze Teatrali sostiene il teatro indipendente. Quest’anno, l’evento è giunto alla IV edizione. Lo stesso è promosso da: NEST – Napoli Est Teatro, Argot Produzioni di Roma, Fertili Terreni Teatro di Torino e PimOff di Milano. Quest’ultime, sono quattro realtà metropolitane che innovano i linguaggi della scena. Pertanto, hanno creato un percorso di sostegno per le compagnie emergenti e un progetto artistico in fase di sviluppo.

Ridicola e Sei la fine del mondo (letteralmente)! sono gli spettacoli presentati in anteprima sabato 7 ottobre e domenica 8 ottobre 2023. Il secondo spettacolo è scritto e diretto da Annachiara Vispi. È un progetto multidisciplinare realizzato con Selene Demaria, Valentina Ghelfi, Giulia Macrì e Elena Costa.

La giuria ha premiato Ridicola. Questa era composta dalle direzioni artistiche dei quattro partner del progetto e dalle giovani formazioni del NIU Teatro e dello Young Board di Fertili Terreni.

La presiedeva Paolo Coletta, compositore, regista e commediografo italiano. La giuria ha apprezzato le capacità espressive ed emotive di Annamaria Troisi come interprete e la sua tenacia nella scrittura scenica. Infine, il premio consiste nel sostegno produttivo e artistico dello spettacolo.

Il pensiero di Alessandro Toppi, “la Repubblica” di Napoli

“Un’opera sulla libertà e sul riscatto, che è scritta in una prosa che allo spessore della grande letteratura russa aggiunge i versi di Erich Fried e la poesia di Alda Merini.” per dirla con le parole di Alessandro Toppi, che ha presentato i due progetti in un articolo per La Repubblica di Napoli.

Inoltre, lo spettacolo Ridicola ha il sostegno produttivo di AMA Teatri e Argot Produzioni. Inoltre, debutta nella stagione 23/24 di Fertili Terreni Teatro, nel Cubo, lo spazio teatrale di OFF TOPIC di Torino.

Il giudizio della giuria

“La giuria tutta concorda: i due lavori esprimono la forza e l’urgenza di una generazione artistica al femminile. Si occupa di tematiche importanti e urgenti che toccano la sensibilità degli spettatori, soprattutto i più giovani. Pertanto, speriamo che questo sia un punto di partenza per due percorsi artistici di valore per la scena contemporanea. Infine, ringraziamo il pubblico che ha accolto, con ascolto e partecipazione, le emozioni che le giovani artiste hanno generato”.

Il progetto “OVER / Emergenze teatrali”

OVER / Emergenze teatrali è un progetto di networking nazionale per compagnie emergenti. In primo luogo, lo promuovono Argot Produzioni, Nest Teatro, Fertili Terreni Teatro e PimOff per valorizzare l’esperienza di artisti che cercano di affermarsi nel mondo dello spettacolo dal vivo e delle arti performative. In secondo luogo, nel giro di 4 anni OVER – emergenze teatrali ha co-prodotto, promosso e sostenuto 14 formazioni artistiche U35 – un premio nazionale – 6 residenze artistiche e diversi focus nazionali con operatori e stakeholder del settore. Inoltre, il progetto ha il contributo di MiC – Ministero della Cultura, in collaborazione con Dominio Pubblico, A.M.A. Factory, Tedacà, Cubo Teatro, Argot Studio e Overview.

La giuria di “OVER/Emergenze Teatrali – Napoli 2023”

Carla Borrelli – Nest Napoli est Teatro; Simone Schinocchia – Tedacà/FTT – Fertili Terreni Teatro; Beppe Rosso – A.M.A. Factory/FTT – Fertili Terreni Teatro; Tiziano Panici – Argot Produzioni/Dominio Pubblico; Paolo Coletta – regista, compositore; Young Board FTT;