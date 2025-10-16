Regionali Campania, Maria Muscarà candidata con Cirielli Presidente

La consigliera regionale uscente scende in campo con “Sud Protagonista”: “Basta clientelismo, serve una svolta vera”

È Maria Muscarà il volto di punta scelto dal movimento “Sud Protagonista” per sostenere la candidatura di Edmondo Cirielli alla presidenza della Regione Campania. Consigliera regionale indipendente uscente e da anni in prima linea contro il sistema di potere consolidato del centrosinistra campano, Muscarà annuncia il suo impegno nella lista “Cirielli Presidente” con un messaggio chiaro: “Mi candido per salvare la Campania dall’incompetenza e dal clientelismo. Dopo dieci anni di opposizione dura a De Luca, ora è il momento di costruire un’alternativa credibile e concreta”.

La sua candidatura è stata ufficializzata nel corso di una conferenza stampa promossa da “Sud Protagonista”, con la partecipazione del presidente del movimento Salvatore Ronghi, del segretario cittadino Pietro Funaro, del dirigente Cultura Enzo D’Anna, e dello stesso Edmondo Cirielli. Presente anche Gennaro Sannino, in rappresentanza del partito “Pensionati per l’Italia”, che ha confermato il proprio sostegno a Muscarà e al candidato del centrodestra.

“Conosco così bene Fico che oggi sostengo Cirielli – ha affermato Muscarà –. In questi anni ho combattuto dall’interno del Consiglio regionale contro un sistema incapace di offrire risposte ai cittadini. La sanità è al collasso, il lavoro è un miraggio, le risorse pubbliche gestite in maniera opaca. È mio dovere mettere a disposizione esperienza e coerenza per una Regione che torni a funzionare”.

Non è mancato il sostegno convinto dei vertici di “Sud Protagonista”. “Maria Muscarà è una voce libera, coraggiosa e competente – ha dichiarato Salvatore Ronghi –. Rappresenta perfettamente la battaglia che vogliamo portare avanti: lavoro, sviluppo, sanità di qualità, attenzione agli ultimi. La sua candidatura nella lista del presidente è una garanzia per chi crede in una politica seria e al servizio del territorio”.

Sulla stessa linea Pietro Funaro: “Con Maria possiamo finalmente dire basta al clientelismo che ha caratterizzato gli ultimi dieci anni. Il suo ingresso in questa coalizione dà forza a un progetto di cambiamento vero”.

Particolarmente significativo anche l’intervento di Enzo D’Anna, che ha posto l’accento sull’urgenza di una nuova gestione sanitaria: “Muscarà conosce bene i problemi del territorio. Con lei e con Cirielli possiamo costruire un sistema sanitario che metta davvero al centro i bisogni del cittadino”.

A ribadire il valore della candidatura è stato infine Edmondo Cirielli, che ha voluto sottolineare la sintonia politica e valoriale con Muscarà: “Maria è simbolo di coerenza e competenza. Ha combattuto per anni contro le distorsioni e gli sprechi della Regione e oggi rappresenta un tassello fondamentale del nostro progetto. La sua presenza nella lista del presidente testimonia l’impegno per una Campania che non si arrende e che vuole ripartire dai suoi talenti migliori”.

Con Maria Muscarà in prima fila, la coalizione di centrodestra rafforza la propria proposta civico-politica, puntando a intercettare il voto di chi chiede un vero cambiamento per la Campania.

CiCre