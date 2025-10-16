La Campania che resta, giovani e imprese costruiscono il futuro

Il 62% dei diplomati IPE lavora in regione, mentre le aziende locali puntano su nuovi talenti

La Campania sta vivendo una trasformazione profonda: da terra di partenze forzate a luogo in cui costruire prospettive solide e durature. Sempre più giovani scelgono di restare o tornare, attratti da nuove opportunità nate grazie a un lavoro sinergico tra università, aziende e centri di formazione avanzata.

Tra le realtà più attive in questo scenario c’è l’IPE Business School di Napoli, che da anni prepara giovani professionisti pronti a inserirsi nel mondo del lavoro con competenze di alto livello. I risultati parlano chiaro: il 62% dei circa 2500 diplomati dell’Istituto lavora oggi in Campania. Ogni anno, su circa 200 nuovi professionisti formati, oltre 120 restano sul territorio.

Le imprese campane cominciano a investire con decisione sui talenti locali. “Riceviamo continuamente richieste da aziende della regione, sia per profili junior che per ruoli di maggiore esperienza”, afferma Andrea Iovene, Vice Direttore Generale della Business School. “Questo dimostra che il mercato sta crescendo, e che la formazione di qualità è un motore reale per lo sviluppo locale.”

Ma oltre ai numeri, ci sono le storie. Quelle di chi ha scelto consapevolmente di tornare, portando con sé competenze maturate altrove. Come Barbara Cammarota, che dopo un’esperienza in L’Oréal a Milano ha fatto ritorno a Napoli, dove oggi lavora in Miamo, azienda leader nel settore della dermocosmesi. “Dopo anni a Milano, ho capito che qui potevo trovare le stesse opportunità, ma con un valore aggiunto: la qualità della vita, il calore umano e la possibilità di contribuire concretamente alla crescita della mia terra.”

Anche Mariangela Botticella, ex consulente di EY Milano, ha scelto di rientrare in Campania per entrare nella Banca di Credito Popolare di Torre del Greco. “Sono tornata grazie al network dell’IPE e oggi lavoro in una realtà solida e dinamica, radicata nel territorio. Restare o tornare qui non è più un ripiego, ma una scelta di valore e prospettiva.”

Ogni anno circa 15 ex allievi dell’IPE Business School rientrano in Campania, dopo esperienze in grandi aziende nazionali e internazionali. Si tratta di giovani altamente qualificati che decidono di investire il proprio capitale umano nella terra d’origine, contribuendo a costruire innovazione, impresa e comunità.

Il messaggio è chiaro: la Campania non è più solo un punto di partenza, ma un luogo in cui restare – o tornare – per costruire un futuro professionale e umano di qualità. Un cambiamento che potrebbe rappresentare una svolta per tutto il Mezzogiorno.

Red