Rassegna “Incontri”: weekend di danza a Sala Pasolini di Salerno

Due giorni per assistere a due spettacoli diversi e interessanti per scoprire e apprezzare l’arte tersicorea

Per la rassegna Incontri la danza contemporanea è protagonista alla Sala Pasolini a Salerno. L’Associazione Campania Danza, guidata da Antonella Iannone, presenta due spettacoli diversi e interessanti. Infatti, domani, sabato 4 novembre 2023, alle ore 21, la compagnia Zerogrammi porta in scena INRI, la coreografia di Stefano Mazzotta. Lo spettacolo esplora l’universo sacro e profano della religione meridionale, con i suoi colori grotteschi, paradossali e veri. I personaggi danzano tra parole e silenzi, tra mandarini e bolero, tra vecchiette e presepi. La coreografia gioca con la parodia di un bigottismo religioso e quotidiano che fa parte della nostra cultura.

“Farfalle”: lo spettacolo interattivo e sensoriale per i bambini

Inoltre, domenica 5 novembre 2023, alle ore 18.30, un appuntamento imperdibile per i più piccoli. Presso lo spazio Kids i bambini potranno assistere e divertirsi allo spettacolo Farfalle, realizzato dai danzatori di TPO con le coreografie di Anna Balducci e Piero Leccese. Lo spettacolo è un’esperienza interattiva e sensoriale, in cui i piccoli spettatori entrano in una casina delle farfalle, dove si svolge la magica trasformazione di una crisalide in farfalla. I bambini giocano con due danzatori, che imitano il movimento delle farfalle, creando immagini e colori con le loro ali. La danza delle farfalle è breve ma intensa, dura solo un giorno, dal sorgere al calare del sole. Pertanto, lo spettacolo è un gioco di trasformazione e metamorfosi, dove i bambini possono scoprire il mondo delle farfalle e imitarne i movimenti. Inoltre, lo spettacolo è interattivo e coinvolge i bambini in una danza leggera e colorata.

Inoltre, la rassegna Incontri è una delle più importanti manifestazioni dedicate alla danza contemporanea in Italia. Ha ottenuto il prestigioso riconoscimento del MiC, che ne finanzia l’organizzazione. L’edizione 2023 è curata dall’Associazione Campania Danza, in collaborazione con Bimed e Casa del Contemporaneo. La rassegna si svolge in diverse sedi della Campania, tra cui Salerno, Pellezzano e Sala Consilina, che ne hanno concesso il patrocinio.