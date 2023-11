Qualità della vita, Campania bocciata. Napoli tra le ultime

Lo studio si articola in nove dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, tempo libero e turismo, reddito e ricchezza

L’indagine annuale sulla qualità della vita condotta da “Italia Oggi” e Ital Communications, in collaborazione con l’università Sapienza di Roma, ha ancora una volta bocciato i cinque capoluoghi di provincia della Campania (Napoli, Caserta, Benevento, Avellino, Salerno).

Nella graduatoria generale del 2023 che vede al comando Bolzano e in coda Crotone, Benevento è la prima città della nostra regione, in 76esima posizione, su 107 complessive. A seguire Avellino, 83esima, Salerno, 86esima, Caserta, 94esima, e Napoli, 99esima, in fondo tra le metropoli, con Milano seconda e Roma trentatreesima.

Lo studio si articola in nove dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, reati e sicurezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione, popolazione, sistema salute, tempo libero e turismo, reddito e ricchezza. Gli indicatori di base sono 92 ed evidenziano sempre più la frattura tra il centro-nord e il Mezzogiorno.

A penalizzare fortemente Napoli, oltre all’altissimo tasso di disoccupazione maschile e femminile, alcuni parametri, come il numero dei veicoli circolanti per chilometro quadrato, 7.354, come in un nessun’altra provincia, che causano inquinamento atmosferico, poi ancora i furti d’auto e le rapine, la scarsa partecipazione alla scuola dell’infanzia (che vede Caserta all’ultimo posto), la speranza di vita alla nascita (80,6 anni, la più bassa di tutte), o l’altissimo prezzo al metro quadro degli immobili in zona semicentrale, 2.503 euro, rapportato al reddito pro capite, 13.325 euro.

Tra le poche note liete il cosiddetto “sistema salute” che vede Benevento in quarta posizione, Salerno in 12esima e Napoli in 28esima: merito dell’alto numero di posti letto in reparti specialistici o di apparecchiature diagnostiche .