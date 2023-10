Psicologo di base: sfide e opportunità, convegno a Caserta

Venerdì alla Biblioteca Diocesana si discute sul tema: “la psicologia e le fragilità”

Lo psicologo di base è un servizio innovativo e necessario per le fasce più deboli della popolazione, in particolare bambini ed anziani. La Regione Campania ha istituito questo servizio per prima in Italia.

Di questo, se ne discuterà venerdì prossimo, 6 ottobre 2023, a Caserta presso la Biblioteca Diocesana di Via del Redentore.

Il tema del convegno ha come titolo: La psicologia e le fragilità. In particolare la nuova figura dello psicologo di base.

Il convegno, organizzato dal Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Campania, l’avv. Paolo Colombo, vedrà la partecipazione di esperti del settore. Tra questi, il Presidente del Consiglio regionale, Gennaro Oliviero.

Il Presidente Gennaro Oliviero: “la Campania prima regione in Italia ad istituire il servizio”

Il Presidente ha espresso la sua soddisfazione per l’iniziativa: “Abbiamo offerto una risposta concreta ai bisogni delle famiglie, soprattutto dei più giovani che vivono nell’era virtuale e delle solitudini e che rischiano di perdere il contatto con la realtà. Lo psicologo di base garantisce un supporto adeguato a chi in condizioni di bisogno non può contare sull’aiuto dei genitori”.

Il servizio si avvale di 150 psicologi, reclutati con contratti libero professionali, che operano sul territorio campano. La Campania ha così aperto un fronte di civiltà e di vicinanza alle persone fragili, migliorando le prestazioni del proprio servizio sanitario e dando un esempio al Servizio Sanitario Nazionale.

Il convegno introdotto dal Garante Regionale dei Disabili sarà un’occasione per approfondire la conoscenza di questo strumento innovativo e necessario. Inoltre, il convegno si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della salute mentale e della prevenzione delle patologie psicologiche.

Infatti, lo psicologo di base non solo interviene in situazioni di crisi o di emergenza, ma anche in ambito educativo e formativo, promuovendo il benessere psicosociale delle persone e delle comunità.

Per questo motivo, il convegno sarà aperto a tutti i cittadini interessati a conoscere meglio il ruolo e le funzioni dello psicologo di base e a dialogare con i professionisti del settore.