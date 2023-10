Distretto del Commercio, avviato l’iter finale a Nocera Superiore

Firmato l’atto costitutivo tra il Sindaco e i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti Campania

Il Distretto del Commercio di Nocera Superiore si avvia, di fatto, all’iter conclusivo.

Firmato l’Atto Costitutivo tra il Sindaco Giovanni Maria Cuofano e i rappresentanti di Confcommercio e Confesercenti Campania. Infatti, si tratta dell’ultimo passo per ottenere il riconoscimento regionale del Distretto.

Il Distretto del Commercio di Nocera Superiore vuole sviluppare e rilanciare il tessuto commerciale locale. Commercianti, imprenditori, negozi di vicinato, artigiani e altri soggetti potranno beneficiare di questa opportunità.

Inoltre, il Distretto favorirà la creazione di sinergie tra gli operatori economici e le istituzioni. Lo scopo è quello di promuovere iniziative e progetti di valorizzazione del territorio.

Infatti, il Distretto si propone di migliorare la qualità dei servizi offerti ai consumatori e incrementare l’attrattività delle aree commerciali. Inoltre, sostenere la competitività delle imprese e di stimolare l’innovazione e la digitalizzazione.

Le dichiarazioni del Sindaco

“Il Distretto del Commercio di Nocera Superiore è nuova linfa e nuova fiducia per l’imprenditoria giovanile in un momento storico complesso“. Ha dichiarato Cuofano.

“È uno strumento importante per rilanciare il commercio. Inoltre, si integra con le agevolazioni che abbiamo già previsto per chi apre una nuova attività. (ad esempio, l’esonero della TARI per i primi tre anni). Infine, vuole essere un punto di riferimento per i negozi di vicinato della nostra comunità”.

Per questo motivo, il Sindaco ha ringraziato Confcommercio e Confesercenti Campania per la collaborazione e ha invitato tutti gli interessati a partecipare al Distretto.

Hanno firmato l’Atto Costitutivo, oltre al primo cittadino:

il Presidente Confcommercio Salerno, Giovanni Marone;

il Direttore Regionale Confesercenti, Pasquale Giglio;

il Referente Confcommercio Agro nocerino sarnese, Sergio Cicalese.

Tutti hanno espresso soddisfazione per la nascita del Distretto e hanno sottolineato l’importanza di questa forma di aggregazione per il rafforzamento del commercio locale.

Il Distretto Urbano di Nocera Superiore sarà pienamente riconosciuto con il Decreto della Regione Campania e l’iscrizione sul Registro regionale. Questo consentirà al Distretto di accedere a risorse e finanziamenti dedicati e di partecipare alle politiche regionali per lo sviluppo del settore commerciale.