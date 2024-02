Pratola Serra: schiacciato da un macchinario, muore un altro operaio: sono 148 da inizio anno

La vittima lavorava per una ditta esterna impegnata nello stabilimento Stellantis

Altro omicidio sul lavoro. Un operaio è morto all’interno dello stabilimento FCA Stellantis di Pratola Serra, in provincia di Avellino. Domenico Fatigati, 52 anni di Acerra, lavorava per conto di una società subappaltatrice di Foggia, quando è rimasto intrappolato in un macchinario del reparto basamento motore. I colleghi sono intervenuti subito in soccorso ma, quando l’uomo è stato estratto, era già morto.

La Procura di Avellino ha aperto un’inchiesta, mettendo sotto sequestro il macchinario e l’area dello stabilimento. Quello di Domenico Fatigati è soltanto l’ultimo nome della lista, già molto lunga, delle vittime del lavoro in queste prime settimane del 2024.

Secondo l’Osservatorio nazionale morti sul lavoro di Bologna, dall’inizio dell’anno al 17 febbraio si sono contati 148 incidenti mortali sul lavoro, che salgono a 194 se si aggiungono anche i morti in itinere, cioè lungo il tragitto casa-lavoro e viceversa.