Pozzuoli, inaugurato il tunnel che collega il porto alla tangenziale

Inaugurato il tunnel che collega velocemente il porto di Pozzuoli alla Tangenziale,’importante e strategica opera infrastrutturale. Domani mattina la galleria verrà aperta alla circolazione delle auto. Presenti all’evento il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, i sindaci dei comuni flegrei e il rappresentante di Città Metropolitana.

De Luca ha sottolineato che “è una galleria importante e strategica della mobilità per la sicurezza di tutta l’area. Agli automobilisti che da domani mattina verranno qui a sbizzarrirsi, diciamo di andare piano perché il tunnel è in discesa e probabilmente bisognerà mettere qualche strumentazione di controllo di sicurezza“

Il governatore si è soffermato sugli interventi da realizzare nell’area flegrea. “C’è un impegno di lunghi anni nel territorio di Pozzuoli da parte della Regione Campania, a cominciare dal Rione Terra che abbiamo finanziato per 70 milioni e poi per altri 50 milioni per il completamento” – ha detto il presidente della Regione Campania

De Luca ha proseguito sottolineando “i lavori nel porto di Pozzuoli dove siamo impegnati per ampliare e prolungare i moli, per garantire una possibilità di accoglienza per turisti e viaggiatori”. “Faremo un intervento molto bello sul porto dove attraccano traghetti da un milione di viaggiatori all’anno – ha aggiunto – Molte di queste opere sono state già finanziate e sono avviate alla realizzazione. Siamo anche impegnati nella viabilità per ragioni di sicurezza, perché qui nei Campi Flegrei, a proposito di bradisismo, dobbiamo garantire vie di fuga in caso di necessità e garantire servizi ospedalieri e di accoglienza a livello più alto possibile. Abbiamo anche riqualificato e aggiornato il piano per la sicurezza che già avevamo per Pozzuoli e l’Area Flegrea”.

Sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: il tunnel risposta importante sul bradisismo – “Aprire questo tunnel significa fare un altro passo in avanti nell’ottica di territori resilienti al bradisismo. L’obiettivo da raggiungere è che sia giusto che i cittadini siano preoccupati quando si hanno le scosse e lo siano meno quando non le sentono, ma noi amministratori locali dobbiamo lavorare come se ogni giorno ci siano scosse, per essere attenti nel dare risposte alla comunità” – ha detto il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione – opera fondamentale. Abbiamo sostenuto il sindaco di Pozzuoli Manzoni in questa battaglia, perché le opere pubbliche vanno realizzate e anche gestite”.

Il sindaco di Bacoli ha sottolineato che “fatto questo bisogna continuare con altre opere, penso all’arretramento alla stazione di Torregaveta e penso alla strada per bypassare Arco Felice vecchio, altre opere previste dagli anni ’80: sarebbero grossi passi in avanti per dare concretezza alle città che lottano contro il bradisismo. Questo tunnel inaugurato oggi era previsto dagli anni ’80 proprio come via di fuga e permette di più anche a noi cittadini di Bacoli e Monte di Procida di poter meglio raggiungere i luoghi di installazione usufruendo la Tangenziale. Anche i cittadini che non sono di Pozzuoli hanno ora un tunnel flegreo che permette i nostri piani precisi di protezione civile di essere più aggiornati ed efficienti“