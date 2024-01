Pozzuoli, bloccato il porto per una barca in fiamme

Ferme navi e traghetti per le isole del golfo

Il porto di Pozzuoli è bloccato da qualche ora per l’incendio di una barca. Ad andare a fuoco una imbarcazione di vetroresina mentre era alla fonda presso gli ormeggi da diporto dell’approdo flegreo.

Dopo alcuni tentativi di domare il fuoco la barca è stata condotta all’estremità del molo di sottoflutto del porto puteolano dove sta continuando a bruciare; dalla barca si leva una alta colonna di fumo nero mentre la situazione viene monitorata a distanza di sicurezza da una motovedetta della guardia costiera di Pozzuoli.

Intanto le navi in partenza ed in arrivo dalle isole di Ischia e Procida sono state bloccate: al momento sono tre i traghetti in attesa di sbarcare passeggeri e veicoli mentre uno che stava per levare le ancore per raggiungere Casamicciola è fermo in banchina. Non si hanno notizie di conseguenze fisiche per gli occupanti della imbarcazione incendiata