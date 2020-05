Pozzuoli, boato nella notte: in fiamme centrale elettrica

Incendio nell’impianto di via Fascione, fumo nero e forte odore di bruciato

A Pozzuoli va in fiamme la centrale elettrica di via Fascione, nei pressi dello stabilimento Olivetti. Secondo quanto riferito da alcune testate web locali, un forte boato è stato udito a lunga distanza. Per oltre mezz’ora, si è registrato un black out in città. L’incendio è divampato quando erano trascorsi 45 minuti dalla mezzanotte. Ignote, per ora, le cause. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco, carabinieri e polizia municipale. Testimoni raccontano di una densa nube di fumo nero, e di un forte odore di bruciato nella zona.

(Foto Marco Visconti/Fb)