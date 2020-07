Poggiomarino: carabinieri sequestrano cantiere, violate norme sulla sicurezza e 5 operai in nero

Elevate sanzioni per un importo cpomplessivo di 150 mila euro

Violavano le normative e le leggi per la tutela del lavoro e la sicurezza antinfortunistica. Denunciati tre imprenditori edili, sequestrati ponteggi, elevate prescrizioni penali e sanzioni amministrative per un importo complessivo di 150 mila euro. Brillante operazione portata al termine dai carabinieri della stazione di Poggiomarino, in provincia di Napoli, e del nucleo operativo del comando carabinieri per la tutela del lavoro. Le violazioni sono state accertate nel corso di un controllo effettuato su un cantiere di edilizia privata attivo in via Tortorelle. Le violazioni sono riferite alla mancata adozione delle misure organizzative e tecniche necessarie a garantire la sicurezza degli operai, in particolare in merito all’allestimento dei ponteggi, allo stoccaggio dei materiali, alla presenza di aperture nel vuoto e alla viabilità di cantiere. Al momento dell’accesso, i militari dell’Arma hanno inoltre individuati cinque lavoratori risultati irregolari.