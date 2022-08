Palinuro: multa da 18 euro, ausiliare del traffico presa a pugni e calci

Indagano i carabinieri per individuare gli aggressori

Un gravissimo episodio si è verificato la scorsa notte a Palinuro, noto comune della costiera cilentana, in provincia di Salerno. Un ausiliare del traffico, 25 anni, è stata picchiata con calci e pugni da una coppia, marito e moglie, per avere elevato una multa di 18 euro. Dopo l’aggressione i due sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuto dapprima un vigile urbano e poi i carabinieri che hanno subito avviato le indagini per individuare i due aggressori. L’ausiliare del traffico ha riportato lievi contusioni e ha presentato regolare denuncia contro ignoti.