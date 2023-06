Palco d’Autore 2023: ecco i finalisti

Resi noti gli artisti che parteciperanno a Genova alla tappa nazionale della IV edizione del contest musicale ideato dal salernitano Tino Coppola ed organizzato dalla Bit & Sound Music

Si avvicina la IV edizione di Palco d’Autore, il prestigioso contest nazionale dedicato agli autori, cantautori ed interpreti, ideato dal salernitano Tino Coppola ed organizzato dalla Bit & Sound Music. La tappa ligure dell’evento, che si terrà il prossimo 10 giugno 2023 presso lo Spazio 21 di Quarto Pianeta a Genova, vedrà protagonisti artisti provenienti da tutta Italia, selezionati dopo un altro record di iscrizioni che conferma la rilevanza e il successo di questo appuntamento tra gli eventi culturali della musica d’autore.

Palco d’Autore ha inaugurato il panorama dei concorsi live nazionali nel periodo post-lockdown, con la sua prima edizione che si è svolta con successo all’Arena del Mare di Salerno il 17 agosto 2020. Da allora, l’evento ha continuato a crescere anno dopo anno, grazie alla grande partecipazione sia del pubblico che degli artisti.

Le testimonianze di coloro che hanno già partecipato a Palco d’Autore, disponibili anche sul sito www.palcodautore.it, sono la prova che il premio risponde all’esigenza degli artisti di essere veramente ascoltati dal pubblico, dalla giuria e dagli altri partecipanti. Per molti, è stata un’esperienza sorprendente, che ha offerto loro la possibilità di conoscere artisti provenienti da tutta Italia, con stili, generi, voci e sogni diversi, ma con la stessa grande passione per la musica. Palco d’Autore rappresenta un’opportunità per presentare e promuovere il proprio progetto artistico al pubblico e agli esperti del settore.

Durante il concerto della tappa genovese, i finalisti si esibiranno dal vivo, e una giuria selezionata di esperti del settore stilerà una graduatoria che determinerà i primi tre classificati, ai quali sarà consegnata la prestigiosa Targa Premio Musica e Parole.

Ecco gli artisti che si esibiranno il 10 giugno 2023 nella tappa nazionale di Palco d’Autore a Genova presso lo Spazio 21 di Quarto Pianeta: Anna Carpine, Ciro Manni, Diorhà, Federico Di Cosimo, Fh3nix, Gianni Rotella, Jamax, Laplastique, Leo Tenneriello, Luca Carrubba, Marco Elba, NeVe, OkTempra, Saimon Fedeli.

La serata sarà condotta anche quest’anno da Claudio Gambaro, noto giornalista e conduttore radiofonico e televisivo nazionale, esperto della scena cantautorale italiana. L’evento, che si svolgerà in un suggestivo villaggio musicale, vedrà la presenza di ospiti a sorpresa sul palco, mentre le telecamere ed i microfoni di Radio Sanremo, Sanremo TV e Artecultura TV, partner ufficiali dell’evento, garantiranno interviste, riprese di backstage e copertura dell’intero spettacolo.

Tino Coppola e Claudio Gambaro

Inoltre, la serata sarà trasmessa in diretta su Sanremo TV, visibile sul canale 170 di Prima Free. Gli spettatori potranno seguire l’evento comodamente da casa premendo il tasto verde del telecomando delle Smart TV o scaricando l’app di Radio Sanremo.

L’appuntamento è fissato per il 10 giugno alle ore 21:00 presso lo Spazio 21 di Quarto Pianeta a Genova. Si consiglia a tutti gli amanti della musica d’autore e gli appassionati a non perdere questa straordinaria occasione per immergersi nell’universo dei talenti emergenti che animano la scena musicale italiana.

Per ulteriori informazioni su Palco d’Autore – IV edizione e per seguire gli aggiornamenti sull’evento visitare il sito web ufficiale all’indirizzo www.palcodautore.it.