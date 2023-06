Baronissiadi: tutto pronto per la decima edizione

A Baronissi ritorna il tanto atteso “Villaggio dello sport” che sarà dedicato alla memoria di due giovani concittadini prematuramente scomparsi

10 volte meglio

Dopo un’attesa durata ben quattro anni, tra stop responsabili, dovuti alla pandemia e quelli causati da qualche incomprensione con l’amministrazione locale, finalmente Baronissi si riappropria dell’appuntamento sportivo su strada, tanto atteso in tutta la Valle dell’Irno, festeggiando il raggiungimento della X edizione con l’hashtag di quest’anno che sarà #10voltemeglio.

La conferenza stampa di presentazione

A tal proposito, ieri mattina, martedì 6 giugno 2023, presso la sala Tulipano dell’Hotel dei Principati a Baronissi si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della decima edizione delle Baronissiadi 2023 – Villaggio dello sport.

Alla conferenza stampa sono intervenuti il Presidente dell’ASD Polisportiva Baronissi 2010 – Dott. Antonio Siniscalco promotore dell’evento, il Direttore Generale dell’ASD Polisportiva Baronissi 2010 – Dott. Guido Scarano, il Direttore Artistico dell’evento Daniele Nocerino, il Vicesindaco di Pellezzano Michele Murino, l’assessore di Mercato San Severino – Assunta Alfano ed il Consigliere di Fisciano – Carmine Iannone.

L’appuntamento

L’evento sportivo su strada tra i più famosi d’Italia quest’anno si terrà dal 12 al 16 giugno 2023 presso il Campus Universitario di Salerno, sito in Baronissi, via S. Allende, organizzato da ASD Polisportiva Baronissi 2010 e ASD Baronissiadi 2011 con la partnership del C.U.S Salerno.

Tra i patrocinanti anche l’U.S. Salernitana

Tra i patrocinanti dell’evento il Comune di Baronissi, Pellezzano, Fisciano e Mercato San Severino. Riconoscimento importante a livello nazionale, per questa X edizione della Kermesse, il patrocinio dell’U.S. Salernitana, del CONI, del CIP e dell’ASI.

Una 5 giorni di sport per abili e disabili

Anche quest’anno sarà una 5 giorni di sport con ampi spazi dedicati ai gonfiabili per i più piccoli, campi attrezzati per tutte le discipline sportive, sport per disabili, spettacoli e gastronomia.

Ma oltre lo sport ci sarà anche l’impegno sociale e inclusivo con la volontà di lanciare messaggi per l’abbattimento delle barriere sia fisiche che morali. Infatti, a testimonianza di ciò saranno presenti alla kermesse, come testimonial, la campionessa paraolimpica di nuoto delle FiammeOro, Angela Procida e la squadra di calcetto dell’Anffas.

Inoltre, le associazioni A.I.L. e A.Ma.R.E.I. saranno presenti con uno stand per raccogliere fondi a favore della ricerca sulle malattie rare e leucemie.

La dedica alla memoria

L’intero villaggio è dedicato alla memoria di due giovani concittadini prematuramente scomparsi Luigi Della Rocca e Tony De Martino.

Il plauso delle amministrazioni della Valle Dell’Irno

Sentimento unanime di plauso ai promotori dell’evento da parte delle amministrazioni della Valle Dell’Irno che hanno dato eco alle associazioni sportive dei loro territori e ai loro giovani concittadini, già in trepidante attesa per il ritorno del villaggio sportivo.

I momenti di spettacolo

Non mancheranno i momenti di spettacolo, infatti, lunedì 12 Giugno 2023 alle ore 20:00, appuntamento con i comici di Zelig Andrea Monetti e Chicco Paglionico dei Villa Perbene per una cerimonia inaugurale che, per riprendere l’hashtag della kermesse di quest’anno sarà #10voltemeglio.

La voce del promotore

Riguardo alla kermesse il Presidente Antonio Siniscalco esordisce così:

“Un particolare ringraziamento al Magnifico Rettore Dott. Vincenzo Loia e al Presidente del CUS Salerno Dott. Lorenzo Lentini per aver saputo cogliere l’essenza e l’importanza di un evento come le Baronissiadi ospitandoci all’interno del Campus Universitario. Il villaggio sportivo è completamente gratuito, dall’iscrizione, alla maglietta e al bracciale in omaggio. Tale evento è reso possibile grazie agli sponsor del territorio che continuano a credere e ad investire in questa festa dello sport e dell’aggregazione giunta ormai alla ribalta nazionale e ai tanti giovani volontari che si impegnano per la realizzazione della manifestazione”.