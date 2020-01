Napoli,suppletive: in campo Napolitano, il candidato del M5s. Campagna porta a porta

Conferenza alle 11 a Birrzeria Re Carlo con Ciarambino e Presutto e altri esponenti del Movimento

ll 23 febbraio 2020 si terranno le elezioni suppletive nel collegio uninominale Campania 7 per eleggere un senatore che prenderà il posto del compianto Franco Ortolani, il geologo eletto con il Movimento Cinque Stelle alle ultime elezioni politiche. Saranno chiamati a votare i cittadini residenti nei quartieri Arenella, Barra, Miano, Piscinola, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo all’Arena, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria, Vomero e Zona Industriale. Si tratterà, però, anche di un test importante in vista delle regionali in Campania che si terranno tra maggio e giugno: alle suppletive del Senato, infatti, voterà quasi il 70% dei napoletani. In corsa Quattro i candidati alle elezioni suppletive di Napoli: si tratta del giornalista Sandro Ruotolo, appoggiato dal sindaco de Magistris; Salvatore Guangi, attuale vice presidente del Consiglio Comunale di Napoli, scelto da Forza Italia ed appoggiato da Fratelli d’Italia e Lega; Luigi Napolitano, ingegnere gestionale sostenuto dal Movimento Cinque Stelle; Giuseppe Aragno, professore e scrittore, presentato dal movimento Potere al Popolo; Riccardo Guarino, professionista napoletano della lista Rinascimento Partenopeo. Il Movimento 5 Stelle si mobilita per sostenere Luigi Napolitano. Ieri, il candidato pentastellato ha incontrato il capo politico Vito Crimi.

Domani, venerdì 31 gennaio, alle ore 11, nelle sale della Birrzeria Re Carlo, Larghetto Sant’Antonio Abate 1 (nei pressi di piazza Carlo III) si terrà la conferenza stampa di presentazione del candidato del Movimento 5 Stelle al Senato della Repubblica al collegio uninominale Campania – 07 Luigi Napolitano.Saranno presenti la capogruppo regionale M5S Valeria Ciarambino, il senatore Vincenzo Presutto, la deputata Rina Valeria De Lorenzo, la consigliera regionale Marì Muscarà, i consiglieri comunali Marta Matano e Matteo Brambilla e i facilitatori regionali Agostino Santillo e Luigi IovinoPrevista la partecipazione di numerosi portavoce e attivisti M5s. Al termine della conferenza, il candidato Luigi Napolitano effettuerà una passeggiata tra le vie del centro storico per incontrare i cittadini e illustrare loro progetti, idee e proposte per Napoli, la Campania e il Sud. Napolitano intende promuovere una campagna “porta a porta”per incontrare i cittadini e gli elettori. Si chiama “il Movimento a casa tua”. “Ho intenzione di farmi conoscere, girare i condomini e incontrare i cittadini che sono interessati ad ascoltare il nostro progetto, il progetto del Movimento 5 Stelle a farci domande e a stringere la mano di chi li potrebbe rappresentare in Senato – spiega Napolitanto – Se i cittadini sono interessati ad organizzare un appuntamento presso le loro abitazioni, invitando i loro amici o i vicini di casa, possono mandarmi un messaggio privato su messanger, facebook. Concorderemo una data e sarò a loro disposizione e dei loro ospiti”.