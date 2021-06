Napoli, vertice in Prefettura per i disoccupati: La lotta paga sempre

Verranno esaminate proposte riguardanti la formazione professionale e l’inserimento al lavoro

Le iniziative di lotta del movimento dei disoccupati napoletani hanno prodotto un significativo risultato per individuare una soluzione positiva per la vertenza sociale al centro dell’attenzione da almeno 7 anni.

Oggi il Prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha presieduto un tavolo interistituzionale di confronto sulle tematiche del lavoro. Alla riunione, convocata su impulso del Ministero del Lavoro, hanno partecipato il Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Romolo de Camillis, il Dirigente della Direzione Generale per l’Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania, Maura Formisano, il Capo di Gabinetto della Città Metropolitana, Pietro Rinaldi, l’Assessore alle politiche del lavoro, innovazione e autonomia della città del Comune di Napoli, Giovanni Pagano, i rappresentanti del Movimento dei disoccupati “7 Novembre”, Eduardo Sorge, Maria Pandolfi, Michele Apicella.

I rappresentanti del Movimento 7 Novembre hanno prodotto un documento di sintesi di alcune proposte progettuali, in relazione a un possibile percorso di formazione e inserimento al lavoro dei disoccupati di lunga durata.

Nel corso della riunione, i rappresentanti della Regione Campania e degli Enti Locali intervenuti hanno evidenziato che nell’ambito dell’individuazione delle risorse da impiegare per l’espletamento dei servizi pubblici di competenza verrà considerata anche la platea dei disoccupati di lunga durata della regione Campania, in un quadro di collaborazione tra Enti in relazione alle competenze di ciascuno, ferma restando, tuttavia, la necessità di reperire le risorse, anche attraverso i fondi europei, garantendo il rispetto delle norme e dei procedimenti in materia di risorse pubbliche e di personale.

Il Direttore Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha evidenziato la possibilità di esplorare la percorribilità di interventi straordinari, ove finanziabili con fondi europei, finalizzati ad un piano di inclusione per categorie particolarmente svantaggiate.

Il Prefetto ha sollecitato i presenti ad un approfondimento della tematica e a dialogare vicendevolmente in tempi rapidi, per individuare possibili progettualità , riservandosi all’esito di tale interlocuzione, la convocazione di ulteriori incontri.