Napoli, varata la segreteria metropolitana del Pd

Dodici i componenti, età media 33 anni

Varata la nuova segreteria provinciale napoletane del partito democratico. Il muovo esecutivo è stato presentato dal segretario metropolitano Marco Sarracino durante una conferenza stampa. Dodici i componenti, con un’età media di 33 anni. Si tratta di Valerio Di Pietro, coordinatore; Nazzareno Pecoraro, responsabile organizzazione; Antonio Angelino, con delega alle Politiche della Città Metropolitana; Pasquale Esposito, Politiche per le autonomie locali; Salvatore Barbato, Responsabile tesseramento e riforma partito; Luigi Luciani, Iniziative politica e radicamento territoriale; Gennaro Acampora, Politiche per la vivibilità urbana; Angela Aiello, Politiche sociali e turismo; Marzia De Vaglio, Periferie; Angela Sirico, Legalità; Ida Grassia, Pari opportunità; Ilaria Esposito, Politiche Giovanili. Marco Sarracino ha lanciato anche una “conferenza programmatica” del partito che vedrà come protagonisti “i circoli e le tante forze che hanno deciso di aderire e partecipare alla vita programmatica del Pd. Lanceremo una nuova immagine di Napoli e della Città Metropolitana, di quello che deve diventare da qui ai prossimi 20 anni”.