Napoli, Università Federico II: oggi gli studenti festeggiano l’Ateneo

studenti e docenti sono una grande comunità

“Sono gli studenti che oggi festeggiano la Federico II. Sono loro che oggi ci dimostrano la bellezza di questa comunità in termini di talenti, di entusiasmo, di voglia e capacità di fare, dentro e fuori le aule. È un nuovo format che lanciamo quest’anno e serve a mostrare a tutti quanto è bello essere parte della nostra comunità”. Così Matteo Lorito, rettore dell’università Federico II di Napoli, in occasione de ‘La giornata dello studente federiciano’ al centro dei festeggiamenti dei 799 anni dell’Ateneo laico più antico al mondo nel Complesso dei Santi Marcellino e Festo, a largo San Marcellino.

“Speriamo – ha aggiunto – che questo per gli studenti sia anche un momento di orgoglio e un momento per far capire a tutti, studenti e docenti, che noi siamo una grande comunità che si muove insieme, non siamo qui per calpestarci