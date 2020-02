Napoli, suppletive: Ruotolo nei salotti vomeresi, Napolitano casa per casa

L’esponente pentastellato critica duramente il sindaco de Magistris: “La Città non ha un sistema di trasporto degno di una metropoli europea. E’ una vergogna”.

A due settimane dalle Suppletive per il Senato, emergono palesemente le “scelte di campo” e i referenti sociali e politici dei principali concorrenti in campo. Il candidato del Movimento 5 Stelle, Luigi Napolitano ha scelto di incontrare i cittadini casa per casa, recandosi nei quartieri popolari della Città, Barra, Miano, Piscinola, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo all’Arena, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria, evidenziando i problemi reali che travagliano i territori(diritto alla casa, trasporti, politiche sociali, verde, igiene urbana) e affrontando senza giri di parole le questioni riguardanti il lavoro, la disoccupazione e la precarietà, difendendo il reddito di cittadinanza, strumento di civiltà e di politica attiva del lavoro. In merito alla questione trasporti, Napolitano ha assunto una posizione netta sul mancato funzionamento della Linea 1 della Metropolitana.

Napolitano casa per casa



“Ennesima mattinata di disagi per i cittadini di Napoli che hanno subito i disservizi della metropolitana. E Napoli, secondo il sindaco, è la capitale mondiale dell’efficienza nei trasporti? – ha affermato Napolitano – Il sindaco De Magistris spiegasse ai pendolari che ogni mattina sono costretti a muoversi con ore di anticipo per evitare brutte sorprese come farà questa città a diventare capitale mondiale dei trasporti, seconda solo a Tokyo, visto che un giorno si limita la tratta metropolitana a sorpresa, un giorno ci sono 20 minuti di attesa tra un treno e l’altro, un giorno non si fa manutenzione e i treni si fermano”. Napolitano ha proseguito: “Sono un ingegnere gestionale, mi occupo di questo, e posso affermare senza paura di essere smentito che Napoli non ha un sistema di trasporto degno di una città europea. E’ una vergogna”.

Sandro Ruotolo

La campagna elettorale di Sandro Ruotolo, il candidato di Luigi de Magistris è concentrata soprattutto al Vomero e Arenella. Il candidato “arancione” sta partecipando ad incontri presso vari club e associazioni accompagnato da consiglieri di municipalità ex vendoliani. Notata una scarsa partecipazione. Gli argomenti al centro della discussione sono prevalentemente di carattere ideologico. La battaglia continua

CiCre