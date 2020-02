Napoli suppletive: anche oggi candidato M5s, Luigi Napolitano ha incontrato decine di persone

Al voto i quartieri Arenella, Barra, Miano, Piscinola Marianella, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria, Vomero e Zona industriale.

Domenica 23 febbraio si voterà a Napoli per le elezioni suppletive. I napoletani saranno chiamati alle urne per decidere chi sarà il nuovo nome che siederà al Senato. Al voto i quartieri Arenella, Barra, Miano, Piscinola Marianella, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria, Vomero e Zona industriale. Oggi il candidato del Movimento 5 Stelle, Luigi Napolitano ha incontrato decine di persone al Vomero e a Napoli Est. “Mancano una settimana al voto: tramite i gazebo ed i banchetti degli attivisti stiamo portando a conoscenza degli elettori tutte le straordinarie battaglie del Movimento Cinquestelle, in primis il Reddito di Cittadinanza, ildecreto dignità, il salario minimo, la revoca delle concessioni ai Benetton”