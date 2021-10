Napoli, sindaco Manfredi presenta gli assessori: “riunioni di giunta anche in periferia”

“Per questa città serve una guida ferma e operativa perchè la situazione è molto complicata”

Questa mattina il nuovo sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha presentato la sua Giunta, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino. Undici assessori, cinque le donne, tra cui la vicesindaca, Mia Filippone. Docente di latino e greco in pensione, è stata dirigente scolastica dei noti licei napoletani Genovesi e Sannazaro. Ottiene le deleghe all’Istruzione e alla Famiglia. Filippone è stata fortemente voluta dallo stesso Manfredi, che ha spiegato come nella composizione della giunta siano stati “rispettati” i principi che lui stesso aveva indicato in campagna elettorale.

La delega più delicata, quella al Bilancio, va a un tecnico-politico come Pier Paolo Baretta, docente di Storia dell’Economia alla Pontificia Università Antonianum di Roma.Vicino al Pd, già deputato e sottosegretario all’Economia Letta, Renzi, Gentiloni e Conte II, Baretta ha ricevuto anche un endorsement da Enrico Letta che gli ha augurato “buon lavoro” dedicandogli un post su Twitter. Un altro docente alle Infrastrutture e alla Mobilità: E’ Edoardo Cosenza, presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Napoli e già assessore ai Lavori pubblici della Regione Campania. Cosenza è stato scelto da Manfredi così come Laura Lieto, titolare della cattedra di Teoria dell’Urbanizzazione all’università Federico II, da oggi delegata all’Urbanistica.

Entrano in giunta anche due esponenti del Partito democratico: Teresa Armato (Turismo e Attività produttive), giornalista, già senatrice e assessora regionale in Campania, e Paolo Mancuso (Ambiente e Mare), presidente del Pd di Napoli, già procuratore capo a Nola e Pm della procura partenopea.

Rappresenteranno il Movimento 5 Stelle nella squadra di governo di Manfredi Luca Trapanese (Politiche sociali), fondatore di “A Ruota Libera Onlus” che si occupa di progetti legati alla disabilità, ed Emanuela Ferrante (Sport e Pari opportunità), avvocata e funzionaria dell’Agenzia delle Entrate.

Antonio De Iesu ottiene le deleghe a Polizia municipale e Legalità . La nomina di De Iesu, già vicecapo della polizia, ex questore di Napoli, Milano, Avellino e Salerno, era stata annunciata già in campagna elettorale dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Anche la neoassessora alle Politiche giovanili e del Lavoro, Chiara Marciani, è una figura non certo invisa al governatore: era stata per cinque anni assessora nella prima giunta De Luca.

Infine, Vincenzo Santagada, docente della Federico II e presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli, gestirà i settori Salute e Verde.

“Per questa città serve una guida ferma e operativa perchè la situazione è molto complicata e sappiamo che ci sono molte emergenze e quindi dobbiamo dare risposte concrete ai cittadini che ci chiedono di avere più vivibilità , di avere una città normale”. Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino, dove ha presentato la sua Giunta. L’ex rettore evidenzia che il governo della città sarà basato sulla condivisione e sull’apertura alle migliori risorse della città ed inoltre sarà “aperto all’ascolto, al confronto ma anche fermo e deciso per le scelte necessarie per il bene della nostra città“. “La giunta comunale di Napoli non si riunirà solo a Palazzo San Giacomo ma anche nelle sedi delle “municipalità e nelle periferie” per mostrare attenzione a tutto il territorio cittadino – annuncia il sindaco di Napoli. “E’ finito il tempo della campagna elettorale e della propaganda, dobbiamo lavorare tutti insieme per il bene dei cittadini – evidenzia Manfredi, per il quale anche se esistono molti problemi “oggi si parla di futuro, di una città che riparte ed è ben amministrata, che risponde ai bisogni dei cittadini, che è anche capace di cogliere a testa alta le occasioni che verranno nel prossimo periodo, a partire dal nuovo quadro di sostegno comunitario, dal Pnrr, dai fondi per la coesione” conclude.