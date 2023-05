Napoli, “Sii Saggio, Guida Sicuro”: evento finale

Manifestazione conclusiva del progetto sulla sicurezza stradale nato dalla sinergia tra l’Associazione Meridiani, la Regione e l’ANCI Campania

Il roadshow Sii Saggio, Guida Sicuro, che ha preso il via ufficialmente nel mese di settembre 2022 e che si è concluso il 31 marzo u.s., ha coinvolto 37 Amministrazioni Comunali del territorio campano, realizzato 54 incontri formativi e divulgativi e formato oltre 11.000 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e degli atenei della Campania.

Alla prima fase relativa agli incontri e alla formazione segue, secondo il metodo che accompagna sin dalla prima edizione l’Associazione Meridiani, una manifestazione conclusiva e di premiazione degli elaborati che si terrà il prossimo 17 maggio presso la Mostra d’Oltremare a Napoli.

L’evento prenderà il via alle ore 10:00 con il taglio del nastro del Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro, alla presenza del Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca e delle massime autorità politiche, militari e istituzionali regionali, con la Cerimonia dell’Alzabandiera da parte della Fanfara del 10°Reggimento Carabinieri Campania di Napoli.

A seguire si terrà la premiazione del concorso di idee Inventa una soluzione per la sicurezza stradale presso il Teatro Mediterraneo che sarà condotta dai testimonial della manifestazione Gigi & Ross.

Gigi & Ross

Al termine della premiazione è prevista la visita al Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro, dove gli studenti potranno cimentarsi alla guida dei simulatori presenti all’interno del Pullman Azzurro e salire a bordo dell’auto Lamborghini della Polizia di Stato; percepire i rischi dovuti al mancato rispetto delle regole su strada al Villaggio sulla sicurezza stradale dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale.

Saranno i protagonisti del Villaggio dello Sport 2023, con particolare riguardo alla tutela della sicurezza dei pedoni e dei ciclisti a cura del CONI Campania e dell’Unione Stampa Sportiva Italiana dove sarà presente anche lo stand dell’asd Napoli Pedala, impegnata sui temi della sicurezza stradale dei soggetti deboli, con corsi per imparare a pedalare e consigli pratici per una guida sicura in ambito urbano.

Verranno illustrate, altresì, da parte del personale medico e sanitario del Corpo Internazionale di Pubblica Assistenza Universo Humanitas, manovre di primo soccorso e b-lsd ed effettuate visite mediche gratuite a chi ne farà richiesta.

Anas, Tangenziale di Napoli, Esercito Italiano, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale di Napoli e società Sicurezza e Ambiente, esporranno alcuni mezzi di soccorso e di pronto intervento, effettuando anche dimostrazioni di operatività.

ANCI Campania, Associazione Meridiani – APSSD, Ordine degli Ingegneri di Napoli, British Institutes e Associazione Italiana Genitori, saranno presenti con i loro stand per promuovere un’autentica campagna di sensibilizzazione incentrata sulla costruzione di una Cultura della Sicurezza Stradale e della Legalità.

Nel pomeriggio, alle ore 15:00, appuntamento con l’artista Walton Zed che farà dono di una sua tela sulla sicurezza stradale a Graziella Viviano, Presidente dell’Associazione Sotto gli occhi di Elena, in presenza degli amici delle due ruote M2 MOTO CREW SALERNO.

La cerimonia che si terrà all’interno del Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro, sarà condotta da Alessandro Bolide direttamente da Made in Sud.

A dare voce agli studenti e ai visitatori presenti al Villaggio, saranno gli speaker Sonia Di Domenico, presenter dell’Associazione Meridiani e Dj Aniceto, il dj anti-droga, da anni impegnato nel sociale e promotore di serate anti-dipendenze e sulla sicurezza stradale.