Napoli, scossa di terremoto area flegrea: magnitudo 3

Il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione per tranquillizzare i cittadini li aggiorna sui social e lascia il suo numero di cellulare per le emergenze

Scosse di terremoto vicino a Napoli e nell’area flegrea. L’Osservatorio Vesuviano, sezione napoletana dell’Ingv, ha comunicato all’amministrazione comunale di Pozzuoli la conclusione dello sciame sismico iniziato alle ore 1.44 e costituito da 4 terremoti di magnitudo massima 3.0, localizzati nell’area dei Campi Flegrei. Lo rende noto il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

L’evento più significativo dello sciame sismico, la scossa di magnitudo 3.0, è stata localizzata all’1.45 nel golfo di Pozzuoli alla profondità di 4,5 km ed è stata avvertita dalla popolazione non solo a Pozzuoli, ma anche a Bacoli e nei quartieri di Napoli come Fuorigrotta, Bagnoli e Soccavo. Non si sono registrati danni a persone o cose.

Per tranquillizzare i suoi cittadini il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione li informa via social e lascia il suo (personale) numero di telefono sempre raggiungibile. “Abbiamo sentito tutti la scossa di terremoto, di magnitudo 3.0, e con epicentro in mare, al largo della nostra costa, che, pochi minuti fa, ha svegliato Bacoli ed i Campi Flegrei. Sono in contatto con la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale, e con l’Osservatorio Vesuviano, per seguire l’evoluzione del fenomeno. Il monitoraggio delle autorità scientifiche ed istituzionali è costante”, il post del sindaco.

E aggiunge: “Al momento non si registrano segnalazioni di danni a cose o persone. Comprendo gli attimi di preoccupazione che abbiamo appena vissuto. Ma invito tutti alla calma. Resteremo vigili per aggiornarvi su quanto accaduto. Per segnalazioni, è possibile contattare il numero di reperibilità comunale 0815231736. Lascio il mio numero personale, 3398766104. Sono raggiungibile anche su whatsapp. Siamo al vostro fianco”.