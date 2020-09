Napoli, scandalo al Pascale: medico vicino al Pd accusato di violenza sessuale sulle pazienti

Indagini della Procura di Napoli e della Polizia di Sato

E’ stato sospeso per un anno dalla professione il medico Raffaele Tortoriello, specialista senologo presso l’istituto nazionale per la cura dei Tumori Pascale di Napoli. E’ accusato di violenza sessuale ai danni di due pazienti. Tortoriello, molto conosciuto a Napoli è impegnato in politica. Ricopre il ruolo di coordinatore di un forum programmatico del Partito Democratico. L’indagine, condotta dagli agenti del commissariato Arenella diretto da Angelo Lamanna e dalla squadra mobile diretta da Alfredo Fabbrocini, è partita dopo una denuncia. Il pool Fasce deboli della Procura, coordinato dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, ha chiesto e ottenuto dal giudice l’applicazione della misura cautelare interdittiva della sospensione dall’attività di medico svolta presso il Day Surgery Senologia del Pascale nonché dalla professione sanitaria privata, per la durata di dodici mesi. Gli inquirenti della Procura di Napoli e gli investigatori della Polizia di Stato contestano abusi sessuali su due pazienti aggravati dall’abuso di potere, dalla violazione dei doveri inerenti al pubblico servizio e dall’abuso di prestazioni d’opera: avrebbe, secondo le indagini, commesso gli abusi durante due visite specialistiche.Le due donne, conoscenti, si erano sottoposte a una mastoplastica additiva, verosimilmente per nascondere i danni provocati dalla neoplasia, e per questo motivo si erano rivolte a Tortoriello. Pratiche, in un caso reiterate, che hanno suscitato dubbi nelle due pazienti le quali alla fine hanno deciso di denunciare i fatti agli inquirenti. Ed è stato proprio durante le indagini degli investigatori della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato Arenella che sono emerse le incongruità : si era trattato, in entrambi i casi, di accertamenti che nulla avevano a che fare con le verifiche a cui il medico era deputato. Nel caso di una paziente si è trattato di un singolo episodio, nell’altro invece gli episodi sono stati reiterati. Quest’ultima paziente si è accorta in ritardo che non si trattava di pratiche sanitarie. I fatti oggetto delle indagini risalgono al giugno 2018 e nel 2019, tra i mesi di agosto e novembre. Gli abusi sessuali si sono verificati all’Istituto Tumori Pascale e anche nello studio privato di Tortoriello, che si trova nel quartiere Vomero della città. Il professionista potrà replicare alle accuse nei successivi passaggi del procedimento. Dopo l’interrogatorio di garanzia, la difesa potrà proporre ricorso al Riesame per ottenere l’annullamento dell’ordinanza del giudice.