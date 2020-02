Napoli, Roberto Saviano attacca de Magistris: “l’abbattimento della Vela è solo un gesto mediatico”

Per guarire il quartiere non basta distruggere uno dei simboli del degrado

“Abbattere una Vela a Scampia significa veramente risolvere le contraddizioni della periferia di Napoli? Nel 1997 fu abbattuta la prima Vela alla presenza del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro e si parlo’ di rinascita del quartiere, cosa che non avvenne. Per guarire Scampia non basta distruggere uno dei simboli del degrado. La rinascita del territorio avviene con il lavoro, con gli investimenti, con l’attenzione costante. E, per ora, questo è solo un grande gesto mediatico“. Lo scrive su facebook Roberto Saviano.