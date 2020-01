Napoli, rifiuti: Il sindaco di Portici attacca de Magistris e annuncia un esposto in Procura

Quando si lasciano i camion dinanzi agli Stir si pagano migliaia di euro

Pesanti critiche del sindaco di Portici, Enzo Cuomo contro il Comune di Napoli e le due aziende di igiene urbana Asia e Sapna in merito all’emergenza rifiuti. Stamane a “Barba e capelli”, trasmissione di Corrado Gabriele in onda su Radio Crc, Cuomo, senza giri di parole ha dichiarato: “Non devono esistere comuni e cittadini di serie A e di serie B. Siccome il sindaco di Napoli è anche sindaco della Città metropolitana, non si capisce dove inizia Asia e dove finisce Sapna. C’è un privilegio di alcuni, discriminandone degli altri. Chi resta in fila, paga più costi di chi salta la fila. Sapna e Città metropolitana non possono gestire le cose così. Ho registrazioni telefoniche che porterò agli inquirenti, perchè sono esausto. Non è più civile avere questo tipo di rapporto. Nelle difficoltà di tutti, ci sono anche 90 camuni, non uno solo. Di fronte ad un obbligo di legge, cosa facciamo? Premiamo i più virtuoso, oppure li penalizziamo? Non vogliamo nessun premio, semplicemente chi arriva prima sversa prima”. “Ci dobbiamo vedere vicino ad un tavolo con la Regione – ha aggiunto il sindaco di Portici – e tutti gli organi competenti, per capire davvero come stanno le cose. I

l direttore di Sapna, adesso è direttore di Asia. Questo fa capire tante cose”. I controlli sono fondamentali per gestire i cittadini, la comunicazione è importante perchè molte persone hanno bisogno di chiarimenti su come conferire i rifiuti e la collaborazione è fondamentale perchè se non c’è collaborazione da parte dei cittadini, non si raggiungono i risultati. Gli altri comuni sono in fila, ma arriva il comune di Napoli che scavalca tutti e scarica – ha sottolineato Cuomo – Forse si potrebbe dividere la città in 10 municipalità e affidare a loro la gestione”. “Quando si lasciano i camion dinanzi agli Stir – ha proseguito Cuomo – si pagano migliaia di euro. La Sapna, durante il corso dell’anno, ha aumentato lo smaltimento degli stir che, tra l’altro, non funzionano bene. Questo aumenterà la Tari“.