Napoli, riapre la Galleria Vittoria. L’Anas rispetta gli impegni presi con de Magistris e Clemente

Torna il vecchio sistema di traffico

Oggi a Napoli dopo oltre un anno di chiusura è stata riaperta la Galleria Vittoria. Attivato un importante asse viario che collega piazza Vittoria con il porto. L’Anas, l’azienda di stato che si occupa delle strade italiane, ha rispettato i tempi e gli impegni presi con la precedente amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi de Magistris.

Soddisfatta l’ex assessore comunale ai lavori pubblici, Alessandra Clemente

“C’é soddisfazione nel vedere le macchine transitare sotto la volta della Galleria Vittoria, dopo mesi di lavoro svolto da chi scrive in sinergia con l’amministrazione e grazie all’impegno reso dalle maestranze – sottolinea Clemente in una nota su Facebook – Quando solo due mesi fa c’é stato il passaggio di consegne della nuova consiliatura, abbiamo lasciato in eredità un progetto molto importante, quasi del tutto realizzato, finanziato con 2 milioni di euro, in un momento di terribili difficoltà economiche per il Comune; lavori ben avviati, affidati ad Anas, azienda leader nella costruzione di infrastrutture, che ha pienamente rispettato il cronoprogramma concordato con la nostra amministrazione”

“Chi oggi parla di manutenzione dovrebbe sapere che mai, in 80 anni di storia della Galleria, era stata messa in atto un’opera del genere, che ha impegnato decine di professionisti in una accurata analisi chimica e geologica di tutta l’area della collina di Pizzofalcone – evidenzia l’ex assessore – Un lavoro che parte da lontano, in mesi difficili come quelli della pandemia, senza risorse e personale, ma che abbiamo portato a casa con tante difficoltà e grazie alla pazienza di cui i napoletani hanno dovuto armarsi in questo tempo. Solo grazie a questo lavoro oggi Napoli ha di nuovo la sua Galleria, sicura per gli anni che verranno!”

Si torna al vecchio sistema traffico. “In questo periodo festivo il lungomare resterà chiuso – annuncia il sindaco Gaetano Manfredi – Poi, valuteremo la gestione del lungomare dopo il periodo festivo”. Si tratta, aggiunge, “di avere una gestione flessibile in maniera tale che durante la settimana nelle ore in cui c’è più domanda di traffico, si possa anche tenere aperto il lungomare. Questo lo valuteremo, lo valuterà l’assessore Cosenza, faremo un po’ anche delle misure sul flusso delle automobili“.

CiCre