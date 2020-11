Napoli, protestano gli ambulanti: “Siamo vittime dell’emergenza Covid”

Manifestazione davanti alla sede della Prefettura in piazza del Plebiscito

Gli ambulanti di Napoli e provincia hanno manifestato oggi davanti alla sede della Prefettura in piazza Plebiscito. “A causa dell’emergenza Covid abbiamo dovuto sospendere le nostre attività per obbedire alle ordinanze dei sindaci dei comuni della provincia di Napoli” – spiegano i manifestanti. Un documento è stato presentato al prefetto Marco Valentini, per spiegare le loro ragioni. Gli ambulanti hanno chiesto di beneficiare dei contributi previsti dal cosiddetto “decreto ristori”

(Foto di Raffaele Di Francia)