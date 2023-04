Napoli, pronti 15 milioni per ristrutturare lo stadio Collana

Le risorse serviranno per rifare tutto e decine di palestre per il quartiere

Pronti 15 milioni di euro per la ristrutturazione dello Stadio Collana di Napoli. L’annuncio è stato dato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca.

“Si è concluso l’iter amministrativo per lo stadio Collana al Vomero che nel corso della prima settimana di maggio sarà riconsegnato alla Regione” – ha detto De Luca. I 15 milioni di euro serviranno per “rifare tutto e decine di palestre per il quartiere”. De Luca ha anche detto che si sta lavorando per ipotizzare anche la realizzazione di 200 posti auto sotto il Collana al servizio del quartiere. “Sarà una vera rivoluzione”, ha concluso De Luca.