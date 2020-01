Napoli, ‘nuovo acquisto’ a Palazzo San Giacomo: arriva l’avvocato che difende i fossi e le buche

Proveniente dal Comune di Roma

Il governo arancio-fucsia di Napoli continua con le campagne acquisti. E’ arrivato dal Comune di Roma, l’avvocato Andrea Camarda. Il suo compito? Dirigere l’ufficio avvocatura. Ridimensionati ruolo e funzioni dell’Avvocato Fabio Maria Ferrara, una persona preparata, precisa. Un soggetto pensante. E coloro che pensano con la propria testa non sono molto amati a Palazzo San Giacomo. Il neo responsabile dell’avvocatura(percepiva oltre 93 mila euro lordi annui nel comune capitolino) fu duramente contestato alcuni mesi fa su Facebook per la redazione di una memoria difensiva per il Comune di Roma depositata nel corso di una class action per il “risarcimento danni da buca” promosso dal Codacons, che ieri ha portato al primo indennizzo a un automobilista, che ha ricevuto 760 euro (641 per i danni e 119 di spese legali) per una gomma forata. Scriveva l’avvocato Andrea Camarda: “Giova altresì rammentare che la presenza su strade pubbliche di sconnessioni, avvallamenti e altre irregolarità non costituisce un evento straordinario ed eccezionale ma rappresenta, al contrario, una comune esperienza rientrante nell’id quod plerumque accidit e, dunque, deve essere tenuta ben presente dagli utenti della strada, i quali hanno l’obbligo di comportarsi diligentemente per evitare pericoli a sé o ad altri”. Insomma, per l’avvocato Camarda — “secondo un consolidato principio giurisprudenziale” — la pubblica amministrazione “è ritenuta responsabile dei danni subiti da chi circola su pubblica strada solo laddove il danno risulti dovuto ad una situazione di fatto tale da costituire un’insidia pericolosa per l’utente”. E a patto che lo stesso utente non abbia avuto la possibilità di “percepire o prevedere con l’ordinaria diligenza l’anomalia”. Un po’ come dire che se vai in ferie in Calabria e rimani coinvolto in una sparatoria di ‘Ndrangheta i tuoi familiari non possono chiedere risarcimenti visto che lo sanno tutti che in Calabria la criminalità è aggressiva. Ne vedremo delle belle a Napoli nei prossimi mesi. Ormai il sindaco e la giunta non sono avari di sorprese.

CiCre