Napoli, Movimento 5 Stelle: “La Casta vuole abolire il Reddito di Cittadinanza”

Forza Italia, la Lega di Salvini, Fratelli d’Italia di Giorgio Meloni, settori del Pd e Italia Viva di Matteo Renzi

Forza Italia, la Lega di Salvini, esponenti del partito democratico e Italia Viva di Matteo Renzi vogliono abolire il Reddito di Cittadinanza e ripristinare i vitalizi e i privilegi. Addirittura Forza Italia ha deciso di raccogliere le firme per chiedere l’annullamento della misura. Atti di razzismo sociale. Il Reddito di Cittadinanza è uno strumento di politica attiva per il lavoro e intervento di lotta alla povertà assoluta che non ha precedenti, in Italia, per numero di beneficiari raggiunti e per entità dell’investimento, colmando un divario storico con il resto dell’Europa. In difesa del Reddito scende in campo il Movimento 5 Stelle, la forza politica che ha lottato con determinazione per introdurre il provvedimento in favore dei disoccupati e dei poveri italiani. Significative le dichiarazioni di Luigi Napolitano, candidato del Movimento Cinque stelle alle elezioni suppletive per il Senato che si terranno il prossimo 23 febbraio. “Che vergogna la casta che ha deciso di raccogliere firme per abolire il Reddito di Cittadinanza e ripristinare i vitalizi e i privilegi. A Napoli, città dove il tasso di disoccupazione è altissimo, ci sono più di 120 mila percettori della manovra che il nostro governo ha approvato – ha sottolineato Luigi Napolitano – Chiedere di tagliare questa opportunità, che serve a guardare al futuro in maniera più tranquilla in attesa di trovare un posto di lavoro, è una vergogna. Vorrei vedere il candidato della coalizione di centro destra spiegare ai cittadini che loro vogliono il taglio, che loro vogliono togliergli il piatto caldo dalla tavola. Il Reddito di Cittadinanza è una misura importante messa in campo per dare respiro ai cittadini e avviarli al mondo del lavoro, eliminarlo significa togliere l’ossigeno a molte famiglie“. l 23 febbraio si vota per le suppletive del senato nelle seguenti circoscrizioni: Arenella, Barra, Miano, Piscinola, Poggioreale, Ponticelli, San Carlo all’Arena, San Giovanni a Teduccio, San Pietro a Patierno, Scampia, Secondigliano, Vicaria, Vomero e Zona Industriale.